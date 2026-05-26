Összességében a bejelentett módosítások nem írják át érdemben azt az alaphelyzetet, amelyet még a korábbi, Kövér László nevéhez köthető 8/2020-as rendelkezés alakított ki: a parlamenti sajtó jelenléte továbbra is erősen kontrollált, térben és tartalomban is korlátozott.
Nyitásról beszélnek, de a korlátok maradnak – alig változik a sajtó helyzete a Parlamentben
Bár a házelnöki bejelentés a parlamenti sajtó munkájának szélesebb kereteiről és nagyobb mozgástérről szól, a gyakorlatban alig enyhülnek a korlátozások. A média továbbra sem forgathat az ülésteremben, a kulcsfontosságú területek zárva maradnak, így a változtatások inkább jelképesek, mint valódi nyitást hozó reformok.
