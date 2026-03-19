Brüsszelben Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása.
Kiszelly Zoltán: Ez egy versenyfutás az idővel
Az európai olajválság árnyékában az ukrán olajblokáddal szemben Magyarország kiáll saját érdekei mellett, miközben Brüsszel és Ukrajna egyre szorosabb szövetséget mutatnak. Ez egy versenyfutás az idővel, mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, aki szerint a jelenlegi helyzet minden eddiginél sürgetőbb.
A miniszterelnök szerint Ukrajna politikai eszközként használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni.
Az ukrán olajblokád problémáját nekünk, magyaroknak kell megoldani – tette hozzá, és kiemelte:
Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mondanak, ez egy színjáték.
A kormányfő hangsúlyozta: – A mi olajunk, amit blokkolnak az ukránok. Addig soha nem fogok semmilyen döntést támogatni, amely Ukrajnát támogatja, ameddig a magyarok nem kapják meg a saját olajukat.
Versenyfutás az idővel!
Ez egy versenyfutás az idővel. Magyarországnak 50 napi tartaléka van az orosz olajból. Zelenszkij pedig összejátszik a horvátokkal és az Európai Bizottsággal, amihez a Tisza Párt asszisztál
– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán.
A szakértő hangsúlyozta, hogy ha a stratégiai olajtartalék kifogy, és az orosz szállítás nem érkezik meg, a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat át kell alakítani a nem orosz olaj fogadására.
Ez iparági szakemberek szerint jelentős időbe és 300 millió dollárba kerülne. Ha pedig átállítottuk, akkor nem olyan egyszerű visszaállítani
– tette hozzá.
Kiszelly Zoltán szerint Ukrajna és szövetségesei pontosan ezt akarják.
További Külföld híreink
Zelenszkij pont azért mond mindig másfél hónapot, és a horvátok pedig azért ellenzik az orosz olaj szállítását mondvacsinált ürüggyel, hogy ez történjen, és akkor a bizottság nyerne – fogalmazott. A szakértő szerint „ez matematika, hogy a mi olajtartalékunk bírja tovább, vagy az ukránok pénz nélkül.”
Ezért adtak Ukrajnának a hollandok és a németek tőkeinjekciót, hogy a víz felett tartsák, és azt remélik, hogy a magyarok leváltják a Fidesz-kormányt. Ha kiszárítanak minket, akkor mindegy is, hogy a Fidesz-kormány marad-e, mert ha nincs orosz olaj, akkor már később fizikailag nem leszünk képesek az orosz olaj fogadására.
Kiszelly Zoltán szerint „Zelenszkij azért ideges és kezdett el támadni és fenyegetőzni, mert azt látja, hogy fogy a pénze Ukrajnának.”
A szakértő összegzése szerint pedig a helyzet nemcsak energetikai, hanem politikai kockázatokat is hordoz, mert Brüsszel és Kijev érdekei egyre inkább Magyarország nemzeti érdekeivel ütköznek.
További Külföld híreink
Borítókép: A magyar álláspont egyértelmű: nincs pénz, amíg nincs olaj (Fotó: MTI)
