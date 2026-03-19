Kiszelly Zoltán: Ez egy versenyfutás az idővel

A miniszterelnök szerint Ukrajna politikai eszközként használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni.

Az ukrán olajblokád problémáját nekünk, magyaroknak kell megoldani – tette hozzá, és kiemelte:

Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mondanak, ez egy színjáték.

A kormányfő hangsúlyozta: – A mi olajunk, amit blokkolnak az ukránok. Addig soha nem fogok semmilyen döntést támogatni, amely Ukrajnát támogatja, ameddig a magyarok nem kapják meg a saját olajukat.

Versenyfutás az idővel!

Ez egy versenyfutás az idővel. Magyarországnak 50 napi tartaléka van az orosz olajból. Zelenszkij pedig összejátszik a horvátokkal és az Európai Bizottsággal, amihez a Tisza Párt asszisztál

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán.

A szakértő hangsúlyozta, hogy ha a stratégiai olajtartalék kifogy, és az orosz szállítás nem érkezik meg, a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat át kell alakítani a nem orosz olaj fogadására.

Ez iparági szakemberek szerint jelentős időbe és 300 millió dollárba kerülne. Ha pedig átállítottuk, akkor nem olyan egyszerű visszaállítani

– tette hozzá.

Kiszelly Zoltán szerint Ukrajna és szövetségesei pontosan ezt akarják.