Magyar Péter csökkenti a képviselők és a polgármesterek fizetését
Az RTL-nek adta első kormányfői nagyinterjúját Magyar Péter. A korábban felvett interjút szombat este mutatták be. Az újdonsült miniszterelnök bejelentette, hogy a saját fizetése mellett az országgyűlési képviselők jutattásait, és a polgármesterek jövedelmét is csökkenteni fogja. Elmondta, hogy az 5 százalékos hiány szerinte így sem tartható, a családoknak viszont már most augusztusra 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást ígért.
