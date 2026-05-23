Vegyi katasztrófa fenyeget Kalifornia államban

„Ez nem óvintézkedés” – mondta el a szóvivő az evakuálás kapcsán. Covey egyúttal hangsúlyozta, hogy a szakértők jelenleg is dolgoznak, a tartályok felrobbanása pedig csak idők kérdése.

Covey azt mondta, hogy a kiürítési parancsok érvényben maradnak mindaddig, amíg a hatóságok nem tudják enyhíteni a szivárgást. Hozzátette, hogy csapatának sikerült megakadályoznia a sérült tartályok további hőmérséklet-emelkedését, azonban a helyzet teljes rendezéséhez időre van szükség. Az állami hatóságok az evakuáció idejére több központot, valamint egy forródrótvonalat is létrehoztak.

A hatóságok szerint habár a vegyületre jellemző, gyümölcsös illat az egész környéken érezhető, ez még nem jelent súlyos kitettséget. A hatóságok azonban fokozott figyelemre szólították fel az embereket, miután jelenleg nincs információ arról, hogy mivel is járhat egy súlyos interakció. A vegyület normál esetben irritálja a légzőszerveket, beleértve a torkot, a tüdőt és az orrjáratokat is.

Ennek kapcsán Covey hangsúlyozta, hogy csütörtök óta nem történ újabb szivárgás, a levegő minőségét pedig folyamatosan ellenőrzik.

Borítókép: A meghibásodott tartály az üzem területén (Fotó: AFP)