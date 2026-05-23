Kalifornia államorange countyevakuációkatasztrófa

Vegyi katasztrófa fenyeget Kalifornia államban

Egy dél-kaliforniai repülőgépgyártó üzemben szivárogni kezdett egy tartály, amely robbanásveszéllyel fenyeget. Kalifornia állam tűzoltósága csütörtök délután kiadta az evakuációs parancsot, amelynek értelmében negyvenezer embernek kellett elhagynia az otthonát, a visszatérés időpontja pedig továbbra is kérdéses.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 18:48
Fotó: JON PUTMAN Forrás: ANADOLU
Craig Covey, az OCFA vezetője péntek délután egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szivárgásnak két lehetséges következménye van: az első, hogy a tartály tovább szivárog, ami azt jelenti, hogy „súlyosan szennyező vegyi anyagok” ömlenek a létesítmény környezetébe. A rosszabbik forgatókönyv azonban, hogy a meghibásodott hűtési rendszer miatt „a tartály felrobban, ami a körülötte lévő, üzemanyagot vagy vegyszereket tartalmazó tartályokat is érinteni fogja”.

„Ez nem óvintézkedés” – mondta el a szóvivő az evakuálás kapcsán. Covey egyúttal hangsúlyozta, hogy a szakértők jelenleg is dolgoznak, a tartályok felrobbanása pedig csak idők kérdése. 

Covey azt mondta, hogy a kiürítési parancsok érvényben maradnak mindaddig, amíg a hatóságok nem tudják enyhíteni a szivárgást. Hozzátette, hogy csapatának sikerült megakadályoznia a sérült tartályok további hőmérséklet-emelkedését, azonban a helyzet teljes rendezéséhez időre van szükség. Az állami hatóságok az evakuáció idejére több központot, valamint egy forródrótvonalat is létrehoztak. 

A hatóságok szerint habár a vegyületre jellemző, gyümölcsös illat az egész környéken érezhető, ez még nem jelent súlyos kitettséget. A hatóságok azonban fokozott figyelemre szólították fel az embereket, miután jelenleg nincs információ arról, hogy mivel is járhat egy súlyos interakció. A vegyület normál esetben irritálja a légzőszerveket, beleértve a torkot, a tüdőt és az orrjáratokat is. 

Ennek kapcsán Covey hangsúlyozta, hogy csütörtök óta nem történ újabb szivárgás, a levegő minőségét pedig folyamatosan ellenőrzik. 

Borítókép: A meghibásodott tartály az üzem területén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
