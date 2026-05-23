Külföldi újságírókat visznek a sztarobelszki pokol helyszínére + videó

Új szakaszába lépett a sztarobelszki támadás körüli vita: Moszkva külföldi újságírókat hív a helyszínre, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsában több nyugati diplomata megkérdőjelezte az orosz állításokat. Oroszország szerint egy főiskolai kollégiumot ért ukrán dróntámadás, amely halálos áldozatokat és több tucat sérültet követelt, míg Ukrajna és több nyugati ország vitatja az orosz értelmezést. A Kreml most azt ígéri, hogy a külföldi sajtó saját szemével láthatja a támadás nyomait.

2026. 05. 23. 18:09
A Luhanszki Pedagógiai Egyetem sztarobelszki Szakfőiskolájának és kollégiumának súlyosan megrongálódott épületei (Fotó: AFP)
A sztarobelszki ügyet május 22-én tárgyalta rendkívüli ülésen az ENSZ Biztonsági Tanácsa Oroszország kezdeményezésére. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők szándékosan mértek csapást egy főiskolai kollégiumra, és a támadás célja minél több civil megölése volt.

Hozzátette, hogy a környéken nem működnek katonai létesítmények.

Ukrajna és több nyugati ország képviselője visszautasította ezeket a vádakat. Arra hivatkoztak, hogy az ENSZ nem fér hozzá az orosz ellenőrzés alatt álló területekhez, ezért a történteket nem tudja független módon kivizsgálni. Több diplomata propagandacélú kezdeményezésnek nevezte a rendkívüli ülést – írja a Life.ru

Zaharova erre reagálva azt mondta, hogy egyes nyugati politikusok és diplomaták alaptalanul kérdőjelezik meg a támadás tényét. Ennek kapcsán jelentette be, hogy a Moszkvában akkreditált külföldi sajtó képviselői számára látogatást szerveznek a helyszínre.

A vita előzménye a május 22-i sztarobelszki támadás, amelyet Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé vitt. Az orosz külügyminisztérium szerint ukrán drónok csapást mértek a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem főiskolájának kollégiumára és oktatási épületére, ahol a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott. Moszkva közlése szerint négy ember meghalt, mintegy negyvenen megsérültek, az épület egy része pedig összeomlott.

Az orosz hatóságok terrorcselekmény gyanújával indítottak eljárást, és azt állítják, hogy a támadás polgári célpont ellen irányult, a környéken pedig nem működtek katonai létesítmények. Oroszország emellett azt is hangoztatja, hogy az akciót nyugati támogatással hajtották végre.

