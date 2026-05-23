A sztarobelszki ügyet május 22-én tárgyalta rendkívüli ülésen az ENSZ Biztonsági Tanácsa Oroszország kezdeményezésére. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők szándékosan mértek csapást egy főiskolai kollégiumra, és a támadás célja minél több civil megölése volt.

Hozzátette, hogy a környéken nem működnek katonai létesítmények.

Ukrajna és több nyugati ország képviselője visszautasította ezeket a vádakat. Arra hivatkoztak, hogy az ENSZ nem fér hozzá az orosz ellenőrzés alatt álló területekhez, ezért a történteket nem tudja független módon kivizsgálni. Több diplomata propagandacélú kezdeményezésnek nevezte a rendkívüli ülést – írja a Life.ru