SpaceXStarshipElon Musktesztrepülésrakéta

Elon Musk rakétája az Indiai-óceánba csapódott: a műszaki hibák ellenére ünnepel a SpaceX + videó

Elon Musk közleménye szerint a texasi bázisról sikeresen felbocsátották a Starship V3 rakétát, amely húsz műholdat állított pályára, mielőtt visszatért a Földre. Bár nem minden alakult a tervek szerint, a SpaceX munkatársai a tesztrepülést sikeresnek értékelték. A rakéta felbocsátása nem véletlenül esett erre az időpontra: a SpaceX hamarosan tőzsdére lép, ami azt jelenti, hogy bárki vehet majd belőle részvényt. Ha a vállalat értéke tovább nő a tőzsdei bevezetés után, Elon Musk lehet a világ első ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező embere.

Sebők Barbara
2026. 05. 23. 17:32
Sikeresen felbocsátották a Starship V3 rakétát Forrás: AFP
Az első indítási kísérletet csütörtökön elhalasztották egy meghibásodott indítótorony miatt.

A SpaceX munkatársai ünnepeltek az indítás után, bár nem minden alakult a tervek szerint.

A rakéta mindkét egységénél hajtóműhiba lépett fel, a tesztrepülést azonban összességében sikeresnek értékelték. Az eredmény várhatóan tovább erősíti a befektetők és a NASA bizalmát is, amely a jövőbeni holdküldetések során a Starshipet is használni szeretné. Jared Isaacman, a NASA igazgatója is gratulált Musknak és a SpaceX csapatának.

Egy lépéssel közelebb a Holdhoz, egy lépéssel közelebb a Marshoz

– írta az X-en.

Ez volt a Starship 12. tesztrepülése. A mostani küldetés során a SpaceX már a legújabb, 124 méter magas rakétaváltozatot használta, amely több mint 40 emelet magasnak felel meg. 

Mint arról lapunk is beszámolt, a Starship-program korábbi tesztjeit több műszaki hiba és időjárási probléma is nehezítette. A harmadik tesztrepülés során is meghibásodások léptek fel, ráadásul akkor még a mostaninál kisebb rakétaváltozatot használták.

Elon Musk lehet a világ első ezermilliárdosa

A Starship V3 bemutatója nem véletlenül esett erre az időpontra: a SpaceX hamarosan tőzsdére lép, ami azt jelenti, hogy bárki vehet majd belőle részvényt. Az elemzők szerint ez lehet a Wall Street történetének egyik legnagyobb sikere. A folyamat akár már a jövő hónapban elindulhat.

Ha a SpaceX értéke tovább nő a tőzsdei bevezetés után, Elon Musk lehet a világ első ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező embere.

A SpaceX nemcsak rakétákat fejleszt: a céghez tartozik a Starlink műholdas internetszolgáltatás is, emellett kapcsolatban áll az xAI nevű mesterségesintelligencia-vállalattal is.

Musk belépett a háborúba

Lapunk arról is beszámolt, hogy az ukrán haderő már a háború kezdete óta erősen támaszkodik a Space X által üzemeltetett műholdas internetre. 

A Starlink rendszerét azonban februárban feltörték az oroszok, miután vélhetően a kezükbe került egy terminál. 

Mihajlo Fjodorov azt nyilatkozta, hogy Kijev egy olyan rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy csak az engedélyezett Starlink-terminálok működjenek ukrán területen.

Borítókép: A Starship V3 rakéta (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
