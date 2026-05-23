Elon Musk rakétája az Indiai-óceánba csapódott: a műszaki hibák ellenére ünnepel a SpaceX + videó

Az első indítási kísérletet csütörtökön elhalasztották egy meghibásodott indítótorony miatt.

A SpaceX munkatársai ünnepeltek az indítás után, bár nem minden alakult a tervek szerint.

A rakéta mindkét egységénél hajtóműhiba lépett fel, a tesztrepülést azonban összességében sikeresnek értékelték. Az eredmény várhatóan tovább erősíti a befektetők és a NASA bizalmát is, amely a jövőbeni holdküldetések során a Starshipet is használni szeretné. Jared Isaacman, a NASA igazgatója is gratulált Musknak és a SpaceX csapatának.

Egy lépéssel közelebb a Holdhoz, egy lépéssel közelebb a Marshoz

– írta az X-en.

Congrats @SpaceX team and @elonmusk on a hell of a V3 Starship launch. One step closer to the Moon…one step closer to Mars 🇺🇸 pic.twitter.com/jjetQxnkiR — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 23, 2026

Ez volt a Starship 12. tesztrepülése. A mostani küldetés során a SpaceX már a legújabb, 124 méter magas rakétaváltozatot használta, amely több mint 40 emelet magasnak felel meg.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Starship-program korábbi tesztjeit több műszaki hiba és időjárási probléma is nehezítette. A harmadik tesztrepülés során is meghibásodások léptek fel, ráadásul akkor még a mostaninál kisebb rakétaváltozatot használták.

Elon Musk lehet a világ első ezermilliárdosa

A Starship V3 bemutatója nem véletlenül esett erre az időpontra: a SpaceX hamarosan tőzsdére lép, ami azt jelenti, hogy bárki vehet majd belőle részvényt. Az elemzők szerint ez lehet a Wall Street történetének egyik legnagyobb sikere. A folyamat akár már a jövő hónapban elindulhat.

Ha a SpaceX értéke tovább nő a tőzsdei bevezetés után, Elon Musk lehet a világ első ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező embere.

A SpaceX nemcsak rakétákat fejleszt: a céghez tartozik a Starlink műholdas internetszolgáltatás is, emellett kapcsolatban áll az xAI nevű mesterségesintelligencia-vállalattal is.