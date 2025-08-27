Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

StarshipElon MusktesztsikerSpaceX

Sikerrel járt a SpaceX harmadik Starship-tesztje + videó

Harmadik próbálkozásra sikerült: a SpaceX kedden végrehajtotta a Starship tizedik tesztrepülését, miután az előző két kísérletet műszaki problémák és a kedvezőtlen időjárás meghiúsította.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 08. 27. 9:53
A SpaceX Starship rakétájának felső fokozata, amint 2025. augusztus 26-án, a texasi Starbase-ről való felszállás után a tizedik tesztrepülésére zuhan az Indiai-óceánba Forrás: SPACEX
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ legerősebb, 123 méter magas rakétája elérte a világűrt, útnak indított egy sor műholdmakettet, túlélte a rendkívül forró légköri visszatérést, végrehajtotta a látványos fordulómanővert, majd irányítottan landolt az Indiai-óceánban, írta a Fox News.

Vízre szállás megerősítve! Gratulálunk a teljes SpaceX-csapatnak a Starship izgalmas tizedik tesztrepüléséhez!

közölte a vállalat az X közösségi oldalon.

Elon Musk, a cég alapítója és vezérigazgatója szintén üzent: „Nagyszerű munka a SpaceX-csapattól!”

 

Több kudarc után áttörés

A Starship fejlesztése nem volt zökkenőmentes: az előző tesztrepülések többször kudarccal végződtek, robbanásokkal a levegőben és a földön egyaránt. A hetedik, nyolcadik és kilencedik teszt idén korán bukott meg, sőt júniusban egy rakéta a tesztállványon semmisült meg.

Ennek ellenére a SpaceX kitartóan folytatta a programot, hangsúlyozva, hogy minden sikertelen kísérlet része a tanulási folyamatnak, amely közelebb visz a rakéta végső céljához: egy teljesen újrahasznosítható, megfizethető űrjármű kifejlesztéséhez.

A siker kulcsfontosságú mérföldkő Elon Musk nagyszabású terveiben: a Starshipet a NASA is bevonná az Artemis-programba, amely amerikai űrhajósokat juttatna vissza a Holdra, hosszabb távon pedig az emberiség Mars-utazásának eszköze lehet.

A mostani teszt fő célja a második fokozat – a személyzet és a rakomány szállítására tervezett űrhajó – vizsgálata volt, amelynek a világűrből irányított visszatéréssel kell majd biztonságosan elérnie a Földet. A sikeres próbával a SpaceX újabb lépést tett az űrutazás forradalmasítása felé.

 

Borítókép: A SpaceX Starship rakétájának felső fokozata, amint 2025. augusztus 26-án a texasi Starbase-ről való felszállás után a tizedik tesztrepülésén az Indiai-óceánba zuhan (Forrás: SpaceX)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu