Sikerrel járt a SpaceX harmadik Starship-tesztje + videó

A világ legerősebb, 123 méter magas rakétája elérte a világűrt, útnak indított egy sor műholdmakettet, túlélte a rendkívül forró légköri visszatérést, végrehajtotta a látványos fordulómanővert, majd irányítottan landolt az Indiai-óceánban, írta a Fox News.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Vízre szállás megerősítve! Gratulálunk a teljes SpaceX-csapatnak a Starship izgalmas tizedik tesztrepüléséhez!

– közölte a vállalat az X közösségi oldalon.

Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Elon Musk, a cég alapítója és vezérigazgatója szintén üzent: „Nagyszerű munka a SpaceX-csapattól!”

Több kudarc után áttörés

A Starship fejlesztése nem volt zökkenőmentes: az előző tesztrepülések többször kudarccal végződtek, robbanásokkal a levegőben és a földön egyaránt. A hetedik, nyolcadik és kilencedik teszt idén korán bukott meg, sőt júniusban egy rakéta a tesztállványon semmisült meg.

Ennek ellenére a SpaceX kitartóan folytatta a programot, hangsúlyozva, hogy minden sikertelen kísérlet része a tanulási folyamatnak, amely közelebb visz a rakéta végső céljához: egy teljesen újrahasznosítható, megfizethető űrjármű kifejlesztéséhez.

A siker kulcsfontosságú mérföldkő Elon Musk nagyszabású terveiben: a Starshipet a NASA is bevonná az Artemis-programba, amely amerikai űrhajósokat juttatna vissza a Holdra, hosszabb távon pedig az emberiség Mars-utazásának eszköze lehet.

A mostani teszt fő célja a második fokozat – a személyzet és a rakomány szállítására tervezett űrhajó – vizsgálata volt, amelynek a világűrből irányított visszatéréssel kell majd biztonságosan elérnie a Földet. A sikeres próbával a SpaceX újabb lépést tett az űrutazás forradalmasítása felé.