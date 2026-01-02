modern talkingdieter bohlenesküvő

Húsz év után beadta a derekát Dieter Bohlen: megnősült a Modern Talking sztárja

Dieter Bohlen, az 1980-as évek világszerte ünnepelt popformációja, a Modern Talking alapítója hivatalosan is összekötötte életét partnerével, Carina Walzzal. A pár két évtizednyi együttlét után döntött a házasság mellett.

Magyar Nemzet
Forrás: Bild2026. 01. 02. 9:37
Forrás: Instagram
A 71 éves producer és televíziós személyiség – akit Németországban csak „Poptitánként” emlegetnek – korábban többször hangoztatta, hogy a házassági papír számára nem jelent garanciát a boldogságra. Úgy tűnik azonban, hogy két évtizednyi próbaidő elégnek bizonyult Dieter Bohlen bizalmához.

Dieter Bohlen
Dieter Bohlen és felesége a ceremónián (Forrás: Instagram)

A pár 2006-ban ismerkedett meg egy mallorcai szórakozóhelyen. Akkoriban sokan kétkedve fogadták a kapcsolatot, hiszen Bohlen korábbi magánélete – viharos házasságai és szakításai – állandó témát szolgáltattak a bulvársajtónak. Carina Walz azonban hamar bebizonyította, hogy ő a stabilitás a zenész életében.

A források szerint a ceremónia szűk körben, a nyilvánosság kizárásával zajlott, távol attól a csillogástól és felhajtástól, amely Bohlen karrierjét a Modern Talking aranykora óta övezi.

A pár december 31-én a Maldív-szigeteken mondta ki a boldogító igent, egy romantikus, naplemente előtti ceremónia keretében. 

Dieter Bohlen a 80-as évek közepén vált globális szupersztárrá a Modern Talking tagjaként. Thomas Andersszel közösen olyan slágereket alkottak, mint a You’re My Heart, You’re My Soul vagy a Cheri, Cheri Lady. Több mint 120 millió eladott lemezzel a hátuk mögött minden idők legsikeresebb német zenei exportjává váltak.

Míg Andersszel való munkakapcsolata bírósági perekkel és nyilvános sárdobálással ért véget, Walzzal közös élete mentes maradt a botrányoktól.

Miért pont most nősült meg Dieter Bohlen?

Bohlen korábbi interjúiban utalt rá: ha egyszer újra megnősül, azt csak a „teljes bizonyosság” tudatában teszi meg. Húsz év és számos közös üzleti vállalkozás után úgy tűnik, ez a pillanat most érkezett el. A hírre Európa-szerte rajongók ezrei reagáltak gratulációval.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

