Jake Gyllenhaal és Henry Cavill háborúba indul + videó

Végre megérkezett Guy Ritchie régóta várt akcióthrillerének, a Szürke zónának az első előzetese, amely a rendezőre jellemző stílus minden elemét felvonultatja: gyors vágású fegyveres akciókat, robbanásokat és energikus hangulatot.

Forrás: Variety.com2026. 03. 10. 16:11
Jake Gyllenhaal és Henry Cavill a Szürke zóna című filmben Forrás: Mafab.hu
A Szürke zóna egy titkos elitkommandó történetét követi, amelynek feladata, hogy szembeszálljon egy könyörtelen zsarnokkal és visszaszerezzen egy egymilliárd dolláros vagyont, amelyet a despota is lopott – írja a Variety.com cikke.

Szürke zóna
 Guy Ritchie. Fotó: Wikipédia/Kathy Hutchins

 

A Szürke zóna pörgős akciókat ígér

A film előzetese alapján az akció jelentős részét a csapat két nagyágyúja viszi: a Bronco becenévre hallgató, nagyszájú amerikai (Jake Gyllenhaal), valamint a jóval higgadtabb brit, Sid (Henry Cavill). Mindketten kiválóan bánnak mindennel, ami durran vagy robban. 

A csapat irányítója Eiza González. A filmben Kristofer Hivju, Emmett J. Scanlan, Jason Wong és Michael Vu is szerepel, mellettük Fisher Stevens, Rosamund Pike és Carlos Bardem is feltűnik.

A projektet először 2023-ban jelentették be, a forgatás még abban az évben be is fejeződött. A Szürke zóna eredetileg 2025 elején került volna a mozikba, ám a filmet kezdetben megszerző Lionsgate levette a bemutatási naptárából, mivel az utómunka nem készült el időben. Ezt követően a Black Bear – amely a film producere és értékesítője is volt – átvette a jogokat saját, újonnan létrehozott amerikai forgalmazási részlege számára, miközben a Lionsgate továbbra is a digitális és fizetős tévés terjesztésért felel.

A filmet John Friedberg, Dave Caplan, Guy Ritchie és Ivan Atkinson producerek jegyzik.

A Szürke zóna egy rendkívül mozgalmas időszak közepén érkezik Guy Ritchie pályáján, aki az elmúlt években egymás után készítette új projektjeit a mozivásznon és a televízióban egyaránt. 

Miután 2023-ban a The Covenant című filmben már együtt dolgozott Jake Gyllenhaallal, 2024-ben bemutatták The Ministry of Ungentlemanly Warfare című alkotását (Henry Cavill főszereplésével), majd tavaly érkezett a Fountain of Youth. Jelenleg utómunkában van a Wife and Dog, amely még idén a mozikba kerülhet, miközben a Viva La Madness már forgatás alatt áll.

A televíziós fronton is aktív a rendező: a tavalyi MobLand – amely második évadot is kapott – után a Prime Video nemrég mutatta be a Young Sherlock című sorozatot, míg az Úriemberek (The Gentleman) második évada elkészült, a pontos premierdátumot a Netflix még nem tette közzé.

A Szürke zónát idehaza május 28-tól vetítik a mozik.

A film előzetesét itt tekinthetik meg:

 

