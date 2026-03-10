Jake Gyllenhaal és Henry Cavill háborúba indul + videó

A Szürke zóna egy titkos elitkommandó történetét követi, amelynek feladata, hogy szembeszálljon egy könyörtelen zsarnokkal és visszaszerezzen egy egymilliárd dolláros vagyont, amelyet a despota is lopott – írja a Variety.com cikke.

Guy Ritchie. Fotó: Wikipédia/Kathy Hutchins

A Szürke zóna pörgős akciókat ígér

A film előzetese alapján az akció jelentős részét a csapat két nagyágyúja viszi: a Bronco becenévre hallgató, nagyszájú amerikai (Jake Gyllenhaal), valamint a jóval higgadtabb brit, Sid (Henry Cavill). Mindketten kiválóan bánnak mindennel, ami durran vagy robban.

A csapat irányítója Eiza González. A filmben Kristofer Hivju, Emmett J. Scanlan, Jason Wong és Michael Vu is szerepel, mellettük Fisher Stevens, Rosamund Pike és Carlos Bardem is feltűnik.

A projektet először 2023-ban jelentették be, a forgatás még abban az évben be is fejeződött. A Szürke zóna eredetileg 2025 elején került volna a mozikba, ám a filmet kezdetben megszerző Lionsgate levette a bemutatási naptárából, mivel az utómunka nem készült el időben. Ezt követően a Black Bear – amely a film producere és értékesítője is volt – átvette a jogokat saját, újonnan létrehozott amerikai forgalmazási részlege számára, miközben a Lionsgate továbbra is a digitális és fizetős tévés terjesztésért felel.