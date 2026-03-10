adományoszkföldgömbgyűjtemény

Milliós értékű földgömbökkel lepte meg a nemzeti könyvtárat egy magángyűjtő

Különleges és tudományos szempontból is jelentős adománnyal gazdagodott az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteménye: egy magángyűjtő huszonegy muzeális értékű földgömböt ajándékozott a nemzeti könyvtárnak. A február 17-én átadott kollekció nemcsak látványos tárgyegyüttes, hanem a magyar kartográfia történetének fontos dokumentuma is.

2026. 03. 10.
Ritka földgömbgyűjteménnyel gyarapodott az OSZK Forrás: OSZK
A föld- és éggömbök – a térképekhez és az atlaszokhoz hasonlóan – az OSZK gyűjtőkörébe tartoznak, különösen akkor, ha hungarikának számítanak, vagyis magyar nyelven készültek, Magyarországon adták ki őket, illetve magyar közreműködő vett részt az elkészítésükben. A nemzeti könyvtár gyűjteménye eddig kilencvenkét glóbuszból állt, amelyek a XVII. század közepétől napjainkig ívelő időszakot ölelnek fel. A most érkezett adomány révén az állomány közel negyedével bővült.

földgömb
Westend Világítástechnikai Vállalat által forgalmazott világító földgömb. Fotó: OSZK

Különleges földgömbgyűjtemény érkezett az OSZK-ba

A mintegy tizenegymillió forint értékű kollekció a magyar földgömbkészítés mintegy száz évének történetét mutatja be.

A legrégebbi darab az 1870-es évekből származik, míg a legkésőbbi példány az 1970-es években készült. A gyűjtemény érdekessége, hogy a különböző korszakok technikai megoldásait is jól szemlélteti: a hagyományos kivitelű glóbuszok mellett belülről megvilágítható, sőt üvegből készült darabok is megtalálhatók benne.

A XIX. század második felében az iskolák számára gyakran külföldi cégek földgömbjeit használták, amelyeket magyar névrajzzal láttak el. Jó példa erre a prágai Felkl cég 1885 és 1889 között kiadott földgömbje, amelynek magyar változatát Gönczy Pál pedagógus és akadémikus szerkesztette. Gönczy Trefort Ágoston államtitkár munkatársaként az oktatás modernizálásában is fontos szerepet játszott.

A magyar földgömbkészítés történetében mérföldkőnek számít a Magyar Földrajzi Intézet, amelyet Kogutowicz Manó alapított. Az intézet 1897-ben adta ki első földgömbjeit. A most a könyvtárba került 25 centiméter átmérőjű példány különösen értékes, mivel az OSZK gyűjteményében eddig csak egy későbbi kiadás volt megtalálható belőle.

A két világháború közötti időszak a magyar földgömbkészítés aranykorának tekinthető. Ebből az időszakból nyolc új darabbal gazdagodott a gyűjtemény, köztük a Westend Világítástechnikai Vállalat által forgalmazott világítós földgömbbel is, amely egykor modern oktatási eszköznek számított.

A kollekció legfiatalabb darabjai már a XX. század második felének technológiai változásait tükrözik. A Kartográfiai Vállalat kiadásában megjelent példányok között található az első teljes egészében műanyagból készült, magyar nyelvű földgömb is, amelyet a németországi gothai műhelyben, a Hermann Haack Verlag készített 1979-ben.

Az értékes tárgyak szállítása és átvétele az OSZK restaurátorainak közreműködésével történt, akik gondosan csomagolták és biztosították a sérülékeny glóbuszokat.

A különleges adomány nemcsak a könyvtár gyűjteményét gazdagítja, hanem a magyar kartográfia múltjának kutatásához is új forrásokat kínál.

A földgömbök így nemcsak a világ képét, hanem egy korszak tudományos és kulturális látásmódját is megőrzik.

 

