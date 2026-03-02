Olvasó nemzet, élő könyvtár – Interjú Rózsa Dáviddal, az OSZK főigazgatójával

– Világszenzációnak számító eredmény, hogy az OSZK-ban rábukkantak az európai könyvnyomtatás egyik legkorábbi emléke, a 36 soros Gutenberg-biblia egy töredékére. Mekkora visszhangra számítanak?

– Ez most még viszonylag friss hír, de biztosan meglesz a nemzetközi súlya. Minden ilyen felfedezés izgalmas, és bár néhány évente előkerülhetnek hasonlók – hiszen a kora újkorban gyakran kötötték a könyveket kódex- vagy ősnyomtatvány-töredékbe –, ez a mostani különleges eset. Egy 1566-os, nem túl vaskos kötet borítójaként funkcionált ez a töredék. Különlegessége, hogy pergamenre nyomták, és a 42 soros Bibliánál is ritkább, 36 soros változatból származik.

Több mint félezer éves ritkaság a nemzeti könyvtárból: Gutenberg 36 soros Bibliája Fotó: OSZK

– Mit kell tudnunk erről a konkrét darabról? Melyik korból köszön vissza ránk?

– A töredék az 1461 előtti évekből származik, és Dániel próféta könyve hetedik fejezetének részletét tartalmazza. A pergamenbe kötött könyv útját pedig a tulajdonosi bejegyzések segítségével tudjuk követni egészen Jankovich Miklósig, aki Széchényi Ferenc mellett a XVIII–XIX. század fordulójának legnagyobb formátumú gyűjtője volt, s akit a nemzeti könyvtár „második alapítójaként” tisztelünk.

Ez a mostani felfedezés is bizonyítja, hogy az olyan nagy közgyűjtemények, mint az OSZK, időről időre képesek újat mondani az általuk őrzött kincsekről. Szisztematikus munkával, az egyes példányokat alaposan megkutatva születnek az újabb és újabb eredmények.

Persze kell hozzá szerencse is, de azért, hogy valakinek szerencséje legyen, nagyon meg kell dolgozni. A szakembernek fel kell ismernie, mivel van dolga, és ehhez rendkívüli olvasottságra, speciális régi könyves ismeretekre és több nyelv ismeretére van szükség. Ez a mostani találat Szovák Márton kollégánk felkészültségét dicséri. Világszinten is nagy dolog ez, hiszen nyolcvan alatt van az ismert Gutenberg-nyomtatványok száma. Magyarországon ez a második 36 soros töredék.

– Ezeket a speciális ismereteket hol sajátíthatja el ma egy fiatal kutató? Van még utánpótlás?

– Hogyne, van felsőfokú könyvtárosképzés, bár már csak öt egyetemen: az ELTE-n, Debrecenben, Egerben, Pécsett és Szegeden. Ezek közül három helyen érhető el könyvtörténeti, régi könyves specializáció. A szakterületnek nagyjából másfél évszázados hagyománya van hazánkban; a Régi Magyar Könyvtár köteteit szerkesztő Szabó Károlytól a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) sorozatát útnak indító Borsa Gedeonon, Hervay Ferenc Leventén és Holl Bélán át napjainkig generációról generációra adják át egymásnak a tudást a kutatók. Az RMNY legutóbbi kötete 2023-ban látott napvilágot, és az 1671 és 1685 között megjelent kiadványokat veszi számba. A régi könyvek kutatása korántsem öncélú bölcsészkedés: a possessorok (tulajdonosok), a dedikációk, a marginá­liák (széljegyzetek), a kötések vizsgálata mind-mind segít megérteni, hogyan jöttek létre a művelődés hálózatai és terjedtek az eszmék az újkori Európában; adott korban és helyen hogyan formálódtak a tudás alakzatai. Mi őrizzük Kölcsey Ferenc és Kossuth Lajos könyvtárát: ezek tanulmányozása nélkülözhetetlen nagyjaink műveltségének, gondolkodásmódjának megismeréséhez.