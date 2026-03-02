Golomán GyörgyFérfi kosárlabda vb-selejtezőfrancia kosárlabda-válogatottmagyar férfi kosárlabda-válogatottGasper Okorn

A magyar válogatott egy dolgot mégis megnyert a Le Mans-i csatában

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott sorozatban másodszor kapott ki a világbajnoki selejtezőn vasárnap este. A magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen veszített 98-79-re, s ezzel a vereséggel a selejtezőcsoport harmadik, de még továbbjutást érő helyére csúszott vissza. A magyar csapat egyik legjobbja, a sérült bokával játszó Golomán György szerint voltak olyan momentumai a nemzeti csapatnak a franciák elleni mérkőzésen, amire később még lehet építeni. A kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gasper Okorn egyetértett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 5:57
A magyar válogatott Váradi Benedeknek nehéz dolga volt a franciák ellen
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott pénteken egy utolsó másodpercekben kapott kosárral fájó vereséget szenvedett Franciaországtól Szombathelyen. Vasárnap este immár Le Mans-ban lépett pályára a magyar válogatott, amelynek kevés esélye volt, hogy az idegenbeli vb-selejtezőn legyőzze az olimpiai ezüstérmes franciákat. Sajnos a harmadik negyedben történt fellángoláson túl nem sikerült megnehezíteni a házigazdák dolgát, a magyar csapat szövetségi kapitánya, Gasper Okorn ki is emelte a meccs után, hogy másfajta kezdésről álmodoztak a találkozó előtt.

A magyar kosárlabda-válogatott magasembere, Golomán György szép kosarakat szerzett a franciák ellen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter
A magyar kosárlabda-válogatott magasembere, Golomán György szép kosarakat szerzett a franciák ellen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A magyar kosárlabda-válogatott tartást mutatott az franciák ellen

A magyar csapat szövetségi kapitánya elismerte, hogy Franciaország megérdemelten nyerte meg hazai pályán a meccset: – Sajnos puhán kezdtünk, és ahogy számoltunk vele, kemény meccs volt.

 Próbáltunk reagálni, és megint a legfontosabb, hogy nehéz helyzetben sem adtuk fel, a harmadik negyedben is álluk a sarat.

Annak ellenére, hogy tizenkilenc ponttal kikaptunk, ez jó mérkőzés volt számunkra. Várjuk a következő két meccset! – nyilatkozta Gasper Okorn a találkozó után.

A Le Mans-i csatára egy erősen tartalékos válogatott állt ki, hiszen nem állt rendelkezésre magyar részről a honosított Nate Reuvers (euroligás kötelezettségei miatt), továbbá a sérült Benke Szilárd, Vojvoda Dávid, Pallai Tamás és Tanoh Dez András. A Spanyolországban légióskodó Golomán György pedig kisebb bokasérüléssel vállalta a játékot. A nemzeti csapat magasembere szerint volt pozitív hozadéka is a franciák elleni két meccsen: – Tudtuk, hogy milyen nehéz meccs lesz ez. A franciák nagyon fizikális és erős kosárlabdát játszanak, idegenben várható volt, hogy nem lesz egyszerű dolgunk ellenük. A vereség ellenére csináltunk jó dolgokat, amire lehet építeni a folytatásban – mondta a tizenhat pontot szerző magyar kosárlabdázó. –

Az is fontos volt, hogy nem adtuk fel és nem estünk szét a második félidőben. Ez pozitívum. Menni kell tovább előre, még két meccsünk van hátra

 – nyilatkozta Golomán György.

Mivel a csoport másik meccsén a finnek hazai pályán 78-75-re verték a belgákat, az északiak és a franciák már biztosan továbbjutottak a csoportból. 

A magyarok az ötödik fordulóban, július elején Finnországban folytatják a kvalifikációt. 

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Eredmény, G csoport, 4. forduló:

Franciaország-Magyarország 98-79 (25-16, 30-19, 19-24, 24-20)

Az állás: 

  1. (és már továbbjutott) Franciaország 7 pont (327-296), 
  2. (és már továbbjutott) Finnország 7 (314-306),
  3. Magyarország 6 
  4. Belgium 4 

A magyar csapat további menetrendje: 

július 3.: Finnország-Magyarország
július 6.: Magyarország-Belgium

A mérkőzés összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

