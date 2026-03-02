A magyar válogatott egy dolgot mégis megnyert a Le Mans-i csatában

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott pénteken egy utolsó másodpercekben kapott kosárral fájó vereséget szenvedett Franciaországtól Szombathelyen. Vasárnap este immár Le Mans-ban lépett pályára a magyar válogatott, amelynek kevés esélye volt, hogy az idegenbeli vb-selejtezőn legyőzze az olimpiai ezüstérmes franciákat. Sajnos a harmadik negyedben történt fellángoláson túl nem sikerült megnehezíteni a házigazdák dolgát, a magyar csapat szövetségi kapitánya, Gasper Okorn ki is emelte a meccs után, hogy másfajta kezdésről álmodoztak a találkozó előtt.

A magyar kosárlabda-válogatott magasembere, Golomán György szép kosarakat szerzett a franciák ellen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A magyar kosárlabda-válogatott tartást mutatott az franciák ellen

A magyar csapat szövetségi kapitánya elismerte, hogy Franciaország megérdemelten nyerte meg hazai pályán a meccset: – Sajnos puhán kezdtünk, és ahogy számoltunk vele, kemény meccs volt.

Próbáltunk reagálni, és megint a legfontosabb, hogy nehéz helyzetben sem adtuk fel, a harmadik negyedben is álluk a sarat.

Annak ellenére, hogy tizenkilenc ponttal kikaptunk, ez jó mérkőzés volt számunkra. Várjuk a következő két meccset! – nyilatkozta Gasper Okorn a találkozó után.

A Le Mans-i csatára egy erősen tartalékos válogatott állt ki, hiszen nem állt rendelkezésre magyar részről a honosított Nate Reuvers (euroligás kötelezettségei miatt), továbbá a sérült Benke Szilárd, Vojvoda Dávid, Pallai Tamás és Tanoh Dez András. A Spanyolországban légióskodó Golomán György pedig kisebb bokasérüléssel vállalta a játékot. A nemzeti csapat magasembere szerint volt pozitív hozadéka is a franciák elleni két meccsen: – Tudtuk, hogy milyen nehéz meccs lesz ez. A franciák nagyon fizikális és erős kosárlabdát játszanak, idegenben várható volt, hogy nem lesz egyszerű dolgunk ellenük. A vereség ellenére csináltunk jó dolgokat, amire lehet építeni a folytatásban – mondta a tizenhat pontot szerző magyar kosárlabdázó. –

Az is fontos volt, hogy nem adtuk fel és nem estünk szét a második félidőben. Ez pozitívum. Menni kell tovább előre, még két meccsünk van hátra

– nyilatkozta Golomán György.

Mivel a csoport másik meccsén a finnek hazai pályán 78-75-re verték a belgákat, az északiak és a franciák már biztosan továbbjutottak a csoportból.

A magyarok az ötödik fordulóban, július elején Finnországban folytatják a kvalifikációt.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.