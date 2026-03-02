Senkit nem kímélnek Magyar Péterék, így képzeli el a sajtószabadságot a Tisza Párt

Miközben a kormánypárti politikusok országjárásai nyilvános események, ahol az ellenzéki sajtó is jelen lehet, kérdezhet, és akár hosszú perceken át, élő adásban is faggathatja a felszólalókat – ahogyan az a Kormányinfón is megszokott –, addig a Tisza Párt kommunikációs gyakorlata egészen más képet mutat.

Ilyen a valós sajtószabadság: Menczer Tamás fél órán át faggatta a baloldali Partizán Miskolcon. Fotó: Képernyőfotó

A párt legutóbb például a számára barátinak mondható Telexszel került összetűzésbe, akiket egyenesen kitiltottak a bécsi rendezvényükről. A lap munkatársa, Simor Dániel annyira berágott a pártra, hogy a helyszínen azt mondta az egyik szervezőnek:

ilyen nincs, nem engedhetik be őket, Orbán Anita külügyminiszter akar lenni, ezt nem teheti meg.

A Tisza Pártot azonban nem hatotta meg mindez.

Kirakták a Telexet a Tisza rendezvényéről Fotó: Képernyőfotó/Telex

Hiába utaztak többszáz kilométert, nem léphettek be a kampányesemény helyszínére. De nemcsak Simor Dánielnek nem tetszett a gesztus, a teljes lap felháborodott.

A Telex helye egy esetleges Magyar Péter-univerzumban

„Támogasd a munkánkat! A választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy. A tudósítás a sajtó alkotmányos joga. A nyilvánosan meghirdetett közéleti eseményről a sajtó nem zárható ki” – ezzel a szöveggel zárult a Telex riportja, miután

kijelölték a helyüket egy esetleges Magyar Péter-univerzumban.

Nem ez volt az első konfliktusa a héten Telexszel egyébként a partnak. Néhány nappal ezelőtt a lap műsorában borult ki a Tisza-vezér: elveszítette hidegvérét, amikor a drogbotrányról és korábbi kijelentéseiről kérdezték.

Magyar Pétert a héten teljesen kihozták a sodrából a Telexnél, megvádolta Fábián Tamást (Képernyőfotó)

Később a műsorvezetőnek is nekiugrott, aki nem tudott mit kezdeni a helyzettel.

Magyar Péternek azonban más sajtóorgánumokkal is meggyűlt már a baja, szinte nincs olyan magyarországi szerkesztőség, amit ne támadott volna már meg.

A Tisza-vezér korábban például a bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors különszámának terjesztését, amely beszámolt a baloldali párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról.

Miután a lapszámot betiltották, Magyar Péteréket hivatali visszaélés gyanújával feljelentették, ugyanis kétségek merültek fel a Magyar Péterék adótervét bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban. A bírónő neve neve és a budapesti címe ugyanis megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.