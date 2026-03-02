Tisza PártsajtószabadságsajtóMagyar Péter

Senkit nem kímélnek Magyar Péterék, így képzeli el a sajtószabadságot a Tisza Párt

Portálok kitiltása, újságírók megfélemlítése, lapszámok betiltatása – valahogy így képzelik el Magyar Péterék hazánkban a sajtószabadságot. Miközben a kormány sajtótájékoztatóin, és a kormánypárti politikusok országjárásain az ellenzéki média képviselői is jelen lehetnek, kérdezhetnek, a Tisza Párt kommunikációs gyakorlata ennek épp az ellenkezőjét mutatja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 4:45
Magyar Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a kormánypárti politikusok országjárásai nyilvános események, ahol az ellenzéki sajtó is jelen lehet, kérdezhet, és akár hosszú perceken át, élő adásban is faggathatja a felszólalókat – ahogyan az a Kormányinfón is megszokott –, addig a Tisza Párt kommunikációs gyakorlata egészen más képet mutat.

Tisza Párt, Sajtó, Fidesz
Ilyen a valós sajtószabadság: Menczer Tamás fél órán át faggatta a baloldali Partizán Miskolcon. Fotó: Képernyőfotó

A párt legutóbb például a számára barátinak mondható Telexszel került összetűzésbe, akiket egyenesen kitiltottak a bécsi rendezvényükről. A lap munkatársa, Simor Dániel annyira berágott a pártra, hogy a helyszínen azt mondta az egyik szervezőnek:

ilyen nincs, nem engedhetik be őket, Orbán Anita külügyminiszter akar lenni, ezt nem teheti meg. 

A Tisza Pártot azonban nem hatotta meg mindez. 

Kirakták a Telexet a Tisza rendezvényéről Fotó: Képernyőfotó/Telex

Hiába utaztak többszáz kilométert, nem léphettek be a kampányesemény helyszínére. De nemcsak Simor Dánielnek nem tetszett a gesztus, a teljes lap felháborodott. 

 

A Telex helye egy esetleges Magyar Péter-univerzumban

„Támogasd a munkánkat! A választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy. A tudósítás a sajtó alkotmányos joga. A nyilvánosan meghirdetett közéleti eseményről a sajtó nem zárható ki” – ezzel a szöveggel zárult a Telex riportja, miután 

kijelölték a helyüket egy esetleges Magyar Péter-univerzumban.

Nem ez volt az első konfliktusa a héten Telexszel egyébként a partnak. Néhány nappal ezelőtt a lap műsorában borult ki a Tisza-vezér: elveszítette hidegvérét, amikor a drogbotrányról és korábbi kijelentéseiről kérdezték. 

Magyar Pétert a héten teljesen kihozták a sodrából a Telexnél, megvádolta Fábián Tamást (Képernyőfotó)

Később a műsorvezetőnek is nekiugrott, aki nem tudott mit kezdeni a helyzettel.

Magyar Péternek azonban más sajtóorgánumokkal is meggyűlt már a baja, szinte nincs olyan magyarországi szerkesztőség, amit ne támadott volna már meg.

A Tisza-vezér korábban például a bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors különszámának terjesztését, amely beszámolt a baloldali párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról.

Miután a lapszámot betiltották, Magyar Péteréket hivatali visszaélés gyanújával feljelentették, ugyanis kétségek merültek fel a Magyar Péterék adótervét bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban. A bírónő neve neve és a budapesti címe ugyanis megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

 

A Magyar Pétert felfuttató Partizán is megkapta a magáét

Emlékezetes, Magyar Péter az ATV stúdiójában összeveszett az őt kérdezni próbáló Rónai Egonnal, miután az Egyenes beszéd című műsor vezetője szembesítette a ténnyel, hogy hányszor hívták meg néhány hónap alatt a csatorna adásába. A Tisza Párt elnöke erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd rövid időn belül kiviharzott a stúdióból.

Nem sokkal később Magyar Péter vissza akarta könyörögni magát az ATV-be, amikor – műsorszerkesztőként is „villogva”– Rónai Egont kérte számon , hogy miért hívta meg Farkas Dezsőt, a Tisza egykori háttéremberét, akinek a formációját a már unalomig szajkózott módon szatellitpártnak nevezte. 

 

De Magyar Péter Partizánban is emlékezeteset nyújtott.

Mennyi az idő, Marci? Szeretném tudni

– válaszolta idegesen, amikor Gulyás Márton  a tőzsdei ügyeiről kérdezte őt, pont egy évvel azután, hogy az ország szélesebb közvéleménye előtt is ismertté tette. 

 

A „sok köcsög”, a Duna, és Magyar Péter

Egy 2024-es kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt elnöke sokadjára tett tanúbizonyságot sajtószabadság iránti „elkötelezettségéről”, illetve arról is, hogy mennyire becsüli a médiát úgy általában.

Belöködöm őket a Dunába” – fogalmazott az újságírókkal kapcsolatosan.

Két éve pedig a számára barátinak mondható 444-ről és az Indexről beszélt alpári módon.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta a pártvezér.

Magyar Pétert a kijelentését követően a sajtótájékoztatója helyszínén találta meg Hír TV forgatóstábja, azt szerették volna megtudni, hogy mi igaz a hangfelvételeken elhangzottakból, és kiket tart pontosan köcsögöknek. 

Azonban a politikus a szokásosnál is idegesebben reagált, egyből felpattant az asztaltól és kétségbeesetten kért segítséget biztonsági embereitől, hogy azonnal távolítsák el a közeléből Heiter Dávid Tamást, a Hír TV munkatársát.

 Ezt követően az egyik biztonsági ember pedig szó szerint kihajította az ajtón a riportert.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekdonald trump

A rend és a béke fennmaradásunk záloga

Pindroch Tamás avatarja

Az amerikai és a magyar kormány békepolitikája kölcsönösen feltételezi egymást, és újra a történelem főutcáján érezhetjük magunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.