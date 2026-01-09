fővárosi törvényszékborstisza pártimagyar pétertényi istvánbetiltás

Feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

Hivatali visszaélés miatt fordult a hatósághoz Tényi István azután, hogy a sajtóhírek szerint kétségek merültek fel a Magyar Péterék adótervét bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban – értesült a Magyar Nemzet. Tényi a feljelentésben többek között azt írta, hogy a bírónő neve neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 10:53
Magyar Péter, Tisza Párt, Bors, sajtó
Fotó: Bors
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez került az a feljelentés, amit Tényi István tett a Bors Tisza Párt adóterveit bemutató különszámát betiltó bírónő ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A történtek előzménye, amire Tényi feljelentése is felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Törvényszék bírája, Mikus Zsuzsanna döntése a Tűzfalcsoport szerint komoly szakmai aggályokat vet fel.

 

A bírónő neve szerepel a Tisza-listán?

 A feljelentésben az szerepel, hogy a bírónő nem nevezhető pártatlannak a Bors különkiadványa kérdésében. 

Egyrészt a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével. Másrészt 2024 novemberében született négyoldalú megállapodás alapján a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2025. január 1. és 2027. január 1. között három ütemben kapnak béremelést. Ez volt az az egyezség, amelyet utána néhány aktivista bíró, köztük a Borsot betiltó Mikus Zsuzsanna élesen támadott.

A Mabie nevű bírói egyesület honlapján található dokumentum szerint Mikus azt írta, hogy „az OBT (Országos Bírói Tanács) által megszavazott és elfogadott négyoldalú »megállapodást« elfogadhatatlannak tartom, a bírótársaim által már jelzett aggályokkal magam is egyetértek. Sajnálom és szégyellem, hogy ez megtörténhetett. A magam részéről a továbbiakban sem vagyok hajlandó félelemben és megaláztatásban végezni a dolgomat és nem vagyok megvásárolható. Remélem sokan vagyunk ezzel így.”

 

Példa nélküli jogtiprás

A bírónő Borsot érintő döntéséhez kapcsolódik, hogy a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint 

ez súlyos bírói jogtiprás, a sajtószabadságot semmibe vevő döntés pedig 1990 óta példa nélküli.

Az ügyben Budai Gyula országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is megszólalt, és azt a kérdést tette fel, hogy Mikus Zsuzsanna Fővárosi Törvényszéki bíró, aki betiltotta a Bors különszámát, azok közé a bírók közé tartozik-e, akik az ismerősei, a barátai vagy az édesanyjának és bíróként dolgozó húgának vagy a nagynénjének az ismerőse?

Tényi István szerint a fentebb leírt információk a hivatali visszaélés megállapítására lehetnek alkalmasak, ezért tette meg a feljelentését.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.