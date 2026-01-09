Feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

A Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez került az a feljelentés, amit Tényi István tett a Bors Tisza Párt adóterveit bemutató különszámát betiltó bírónő ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A történtek előzménye, amire Tényi feljelentése is felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Törvényszék bírája, Mikus Zsuzsanna döntése a Tűzfalcsoport szerint komoly szakmai aggályokat vet fel.

A bírónő neve szerepel a Tisza-listán?

A feljelentésben az szerepel, hogy a bírónő nem nevezhető pártatlannak a Bors különkiadványa kérdésében.

Egyrészt a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével. Másrészt 2024 novemberében született négyoldalú megállapodás alapján a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2025. január 1. és 2027. január 1. között három ütemben kapnak béremelést. Ez volt az az egyezség, amelyet utána néhány aktivista bíró, köztük a Borsot betiltó Mikus Zsuzsanna élesen támadott.

A Mabie nevű bírói egyesület honlapján található dokumentum szerint Mikus azt írta, hogy „az OBT (Országos Bírói Tanács) által megszavazott és elfogadott négyoldalú »megállapodást« elfogadhatatlannak tartom, a bírótársaim által már jelzett aggályokkal magam is egyetértek. Sajnálom és szégyellem, hogy ez megtörténhetett. A magam részéről a továbbiakban sem vagyok hajlandó félelemben és megaláztatásban végezni a dolgomat és nem vagyok megvásárolható. Remélem sokan vagyunk ezzel így.”

Példa nélküli jogtiprás

A bírónő Borsot érintő döntéséhez kapcsolódik, hogy a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint

ez súlyos bírói jogtiprás, a sajtószabadságot semmibe vevő döntés pedig 1990 óta példa nélküli.

Az ügyben Budai Gyula országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is megszólalt, és azt a kérdést tette fel, hogy Mikus Zsuzsanna Fővárosi Törvényszéki bíró, aki betiltotta a Bors különszámát, azok közé a bírók közé tartozik-e, akik az ismerősei, a barátai vagy az édesanyjának és bíróként dolgozó húgának vagy a nagynénjének az ismerőse?