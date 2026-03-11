balatonveol

Aggasztó a Balaton vízszintje

A Balaton vízszintje kilenc napja változatlan, jelenleg 89 centiméter a siófoki vízmércéhez viszonyítva, miközben az elmúlt két hétben mindössze két centiméteres emelkedést mértek

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 22:12
Fotó: Fesus Robert Forrás: Shutterstock
A Balaton vízszintje már kilenc napja változatlan, jelenleg 89 centiméter a siófoki vízmércéhez viszonyítva. – írja a Veol. 

Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló

A lap szerint ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt két hétben mindössze két centiméterrel emelkedett a tó vízszintje, miközben a márciusi üzemi vízszint 115 centiméter kellene, hogy legyen. A cikk arra is kitér, hogy 

a víz hőmérséklete továbbra is alacsony, Siófoknál reggel 6,8 Celsius-fokot mértek, vagyis a tavaszias idő ellenére a tó állapota még nem közelíti meg az ilyenkor megszokottnak tekintett értékeket.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


