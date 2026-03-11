Aggasztó a Balaton vízszintje

A Balaton vízszintje már kilenc napja változatlan, jelenleg 89 centiméter a siófoki vízmércéhez viszonyítva. – írja a Veol.
A lap szerint ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt két hétben mindössze két centiméterrel emelkedett a tó vízszintje, miközben a márciusi üzemi vízszint 115 centiméter kellene, hogy legyen. A cikk arra is kitér, hogy
a víz hőmérséklete továbbra is alacsony, Siófoknál reggel 6,8 Celsius-fokot mértek, vagyis a tavaszias idő ellenére a tó állapota még nem közelíti meg az ilyenkor megszokottnak tekintett értékeket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!