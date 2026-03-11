Erdogan: A háborút meg kell állítani, mielőtt az egész régiót magával rántja

A török elnök az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt egyaránt bírálta, és az Irán elleni légicsapásokat a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésének nevezte. Törökország már a légicsapások megkezdése előtt közvetítői szerepet ajánlott fel Washington és Teherán között. A háborús konfliktus kezdetét követő napokban Erdogan ismételten a diplomáciai megoldás mellett állt ki, egyúttal figyelmeztetett arra, hogy Törökország a nemzetbiztonságát fenyegető minden lépésre reagálni fog.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)