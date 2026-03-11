Recep Tayyip ErdoganIránTörökország

Erdogan: A háborút meg kell állítani, mielőtt az egész régiót magával rántja

A török elnök szerdán kijelentette: az iráni háborús konfliktust meg kell állítani, mielőtt az egész Közel-Kelet lángba borul, és diplomáciai megoldást sürgetett. Recep Tayyip Erdogan a török parlamentben szólalt fel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 22:32
Recep Tayyip Erdogan Fotó: MEHMET ALI OZCAN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NATO légvédelme az elmúlt héten megsemmisített két, Törökország déli térsége felé tartó iráni rakétát. A térségben NATO- és amerikai légibázisok és radarállomások találhatók; az észak-atlanti szövetség azóta megerősítette ottani védelmi kapacitásait. Erdogan a török parlamentben tartott beszédet szerdán, és ebben kijelentette: ha a diplomáciának esélyt adnak, akkor meg lehet állítani a háborút. 

ANKARA, TURKIYE - MARCH 11: Turkish President and Leader of the Justice and Development (AK) Party, Recep Tayyip Erdogan makes a speech during the AK Party Group Meeting at the Grand National Assembly of Turkiye in Ankara on March 11, 2026. Muhammed Abdullah Kurtar / Anadolu (Photo by Muhammed Abdullah Kurtar / Anadolu via AFP)
Erdogan kijelentette: ha a diplomáciának esélyt adnak, akkor meg lehet állítani a háborút
Fotó: AFP

Azt mondta: 

az érzékeny időszakra tekintettel nagyon körültekintően fogalmazunk, és óvatosan cselekszünk, hogy megvédjük Törökországot a körülötte tomboló tűztől. 

Hozzátette, hogy Ankara valamennyi érintett féllel kapcsolatban áll a háború lezárása érdekében.

A török elnök az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt egyaránt bírálta, és az Irán elleni légicsapásokat a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésének nevezte. Törökország már a légicsapások megkezdése előtt közvetítői szerepet ajánlott fel Washington és Teherán között. A háborús konfliktus kezdetét követő napokban Erdogan ismételten a diplomáciai megoldás mellett állt ki, egyúttal figyelmeztetett arra, hogy Törökország a nemzetbiztonságát fenyegető minden lépésre reagálni fog.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu