Erdogan: A háborút meg kell állítani, mielőtt az egész régiót magával rántja

A NATO légvédelme az elmúlt héten megsemmisített két, Törökország déli térsége felé tartó iráni rakétát. A térségben NATO- és amerikai légibázisok és radarállomások találhatók; az észak-atlanti szövetség azóta megerősítette ottani védelmi kapacitásait. Erdogan a török parlamentben tartott beszédet szerdán, és ebben kijelentette: ha a diplomáciának esélyt adnak, akkor meg lehet állítani a háborút.
Azt mondta:
az érzékeny időszakra tekintettel nagyon körültekintően fogalmazunk, és óvatosan cselekszünk, hogy megvédjük Törökországot a körülötte tomboló tűztől.
Hozzátette, hogy Ankara valamennyi érintett féllel kapcsolatban áll a háború lezárása érdekében.
