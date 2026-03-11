Czepek GáborKijevBarátság kőolajvezeték

Czepek Gábor: Megérkezett a küldöttség Kijevbe

Izgalmas napok elé nézünk – fogalmazott közösségi oldalán az Energiaügy Minisztérium államtitkár. Czepek Gábor elmondta, számos, Ukrajnába akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 22:25
Czepek Gábor Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Megérkezett a küldöttség Kijevbe, ezt jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára, aki egyben annak a tényfeltáró bizottságnak is a vezetője, amelyet a kormány azért hozott létre, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát.

Záhony, 2026. március 11. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség. MTI/Balázs Attila
Megérkezett a küldöttség Kijevbe, jelentette be Czepek Gábor
Fotó: MTI

Czepek Gábor Kijevbe érkezve a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: 

Hosszú út volt, de ha jól hallom, megy itt a ramazuri a küldöttségünk körül. A helyzet az, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, ahogy Szijjártó miniszter úr is bemutatta és elmondta.

Mint mondta, izgatottan várják az ukrán tárgyalás időpontját, hogy érdemben tudjanak beszélni a Barátság kőolajvezeték ügyéről. 

És úgy hallom, hogy számos ide akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája, úgyhogy izgalmas napok elé nézünk

– tette hozzá Czepek Gábor. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a küldöttség szerdán reggel indult el Ukrajna irányába. Az államtitkár emlékeztetett: január 27-e óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, mert Ukrajna leállította. Ez a kőolajvezeték kulcsfontosságú az ország szempontjából, évente ötmillió tonna kőolaj érkezik az országba Ukrajna irányából, Oroszországból a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Borítókép: Czepek Gábor (Fotó: MTI)

Volodimir Zelenszkij: „Nem tudom, mit csinál itt” a magyar delegáció

