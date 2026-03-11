Czepek Gábor: Megérkezett a küldöttség Kijevbe

Megérkezett a küldöttség Kijevbe, ezt jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára, aki egyben annak a tényfeltáró bizottságnak is a vezetője, amelyet a kormány azért hozott létre, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát.

Fotó: MTI

Czepek Gábor Kijevbe érkezve a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott:

Hosszú út volt, de ha jól hallom, megy itt a ramazuri a küldöttségünk körül. A helyzet az, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, ahogy Szijjártó miniszter úr is bemutatta és elmondta.

Mint mondta, izgatottan várják az ukrán tárgyalás időpontját, hogy érdemben tudjanak beszélni a Barátság kőolajvezeték ügyéről.

És úgy hallom, hogy számos ide akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája, úgyhogy izgalmas napok elé nézünk

– tette hozzá Czepek Gábor.