Rogán Antal: Nem szabad olyan kormányt választani, amellyel az ukránok és a brüsszeli politikusok azt tesznek, amit akarnak

– Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén Győrben szerdán este, miután levetítették a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét.
Rogán Antal kiemelte, hogy a békéhez mindig két fél kell és ha a proxyháborúnak induló konfliktus nagyon hosszú ideig tart, akkor mindig kétféle lehetőség van. Az egyik, hogy azok, akik ezen a konfliktuson kívül vannak, megpróbálják kikényszeríteni azt a helyzetet, hogy béke alakuljon ki, a másik lehetőség pedig az, hogy megpróbálják a konfliktust kiszélesíteni a benne lévő felek is.
Utóbbinak ma megvan a reális veszélye
– mondta.
Kifejtette, hogy az elmúlt egy évet az Európai Unió vezető politikusai és az Európai Néppárt különféle vezető politikusai arra használták fel, hogy „kisakkozzák" a béketeremtő törekvéseket és elérjék, hogy ez a háború ugyanolyan erővel folytatódjon. Megvan a veszélye annak, hogy ennek nem béke a vége, hanem a konfliktus kiszélesedése, amit minden erővel el kell kerülni, nemcsak Európának de nekünk, magyaroknak is – mondta.
A miniszter leszögezte:
mi elsősorban saját magunkért vagyunk felelősek, ezért nekünk az a legfontosabb, hogy Magyarország ebből a konfliktusból, ahogy az elmúlt négy évben is kimaradt, úgy a következő években is ki tudjon maradni.
Rogán Antal hangsúlyozta, hogy egy háborúban emberek halnak meg, de minden emberi élet a legnagyobb veszteségnek számít, amit senki, semmilyen formában nem tud pótolni.
Kitért arra is, hogy az ukránokat sem kérdezi meg senki arról, hogy győzni akarnak vagy békét kötni.
Kiemelte:
ma Ukrajnát egy olyan vezetés képviseli, amelynek már régen lejárt a demokratikus mandátuma, nincsenek választások. „Senki nem kérdezi meg őket, mert úgy gondolták, hogy meghosszabbítják és ehhez a Nyugat tapsol"
– fűzte hozzá.
Rogán Antal meglátása szerint az első komolyabbnak vehető fenyegetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől hangzott el Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé és azon keresztül egész Magyarország felé is.
