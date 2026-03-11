orbán viktorvolodimir zelenszkijgiorgia meloni

Ukrajna Orbán Viktor családját is megfenyegette, megérkezett a tényfeltáró bizottság Kijevbe

Az iráni konfliktus diplomáciai megoldását sürgette egymástól függetlenül Recep Tayyip Erdogan török elnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő. Ukrajna eközben minden eddiginél mélyebbre süllyedt, Orbán Viktor miniszterelnök után a családját is megfenyegették – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 23:59
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Minden eddiginél mélyebbre süllyedt Ukrajna vezetése: már nem csupán Orbán Viktor miniszterelnököt, de a családját is fenyegetik. „Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – fogalmazott Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki múlt héten megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt, most nem tudja, mit keres Kijevben a magyar tényfeltáró bizottság
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki múlt héten megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt, most nem tudja, mit keres Kijevben a magyar tényfeltáró bizottság (Fotó: AFP)

Megérkezett Ukrajnába a magyar tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, nem tudja , mit csinál Ukrajnában a küldöttség. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor cáfolta, hogy az ukrán államfő nem tudott volna a küldöttség érkezéséről. Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára és a tényfeltáró bizottság vezetője szerint számos, Ukrajnába akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája.

Eközben a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Török Áramlat gázvezeték infrastruktúráját ukrán dróntámadás érte. Az orosz védelmi minisztérium szerint tíz drónt semmisítettek meg, a támadásért Kijev a felelős, célja pedig az volt, hogy leállítsák az európai gázszállításokat. Az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

A török elnök szerdán kijelentette: az iráni háborús konfliktust meg kell állítani, mielőtt az egész Közel-Kelet lángba borul, és diplomáciai megoldást sürgetett. „Az érzékeny időszakra tekintettel nagyon körültekintően fogalmazunk, és óvatosan cselekszünk, hogy megvédjük Törökországot a körülötte tomboló tűztől” – mondta a török államfő. Szintén a diplomáciai rendezést sürgette Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A kormányfő ugyanakkor hozzátette: a világ nem engedheti meg, hogy az ajatollahok rezsimje atomfegyverhez jusson, illetve olyan rakétái legyenek, amelyekkel közvetlenül fenyegetheti Olaszországot és egész Európát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

