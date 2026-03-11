Ukrajna Orbán Viktor családját is megfenyegette, megérkezett a tényfeltáró bizottság Kijevbe

Minden eddiginél mélyebbre süllyedt Ukrajna vezetése: már nem csupán Orbán Viktor miniszterelnököt, de a családját is fenyegetik. „Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – fogalmazott Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki múlt héten megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt, most nem tudja, mit keres Kijevben a magyar tényfeltáró bizottság (Fotó: AFP)

Megérkezett Ukrajnába a magyar tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, nem tudja , mit csinál Ukrajnában a küldöttség. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor cáfolta, hogy az ukrán államfő nem tudott volna a küldöttség érkezéséről. Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára és a tényfeltáró bizottság vezetője szerint számos, Ukrajnába akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája.