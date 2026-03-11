Ukrajna Orbán Viktor családját is megfenyegette, megérkezett a tényfeltáró bizottság Kijevbe

Minden eddiginél mélyebbre süllyedt Ukrajna vezetése: már nem csupán Orbán Viktor miniszterelnököt, de a családját is fenyegetik. „Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – fogalmazott Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje.
Megérkezett Ukrajnába a magyar tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, nem tudja , mit csinál Ukrajnában a küldöttség. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor cáfolta, hogy az ukrán államfő nem tudott volna a küldöttség érkezéséről. Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára és a tényfeltáró bizottság vezetője szerint számos, Ukrajnába akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!