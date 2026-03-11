Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

török áramlatszijjártó pétertámadás

Ukrán támadás érte a Török Áramlatot

Miközben küszöbön áll az energiaválság, a jelek szerint Kijev újabb fronton próbálja meg aláásni Európa és főképp Magyarország energiabiztonságát. A Gazprom bejelentése szerint szerdán dróncsapás érte a Török Áramlat gázvezetékrendszer kulcsfontosságú létesítményét, a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomást. Az orosz védelmi minisztérium az ukránokat vádolja a támadással.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 18:31
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gazprom tájékoztatása szerint a támadás az Anapai járásban, a tengerparttól mindössze öt kilométerre fekvő Russzkaja kompresszorállomást érte – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Ez a létesítmény a Török Áramlat gázszállításainak kiindulópontja, így stratégiai fontosságú mind Oroszország, mind az európai fogyasztók számára.

Szijjártó Péter szerint a Török Áramlat kritikus fontosságú Magyarország számára
Szijjártó Péter szerint a Török Áramlat kritikus fontosságú Magyarország számára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadásért Kijev a felelős, célja pedig az volt, hogy leállítsák az európai gázszállításokat. A Russzkaja állomás közelében tíz drónt semmisítettek meg. 

Az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

A mostani incidens nem egyedi eset. Az ukrán fegyveres erők sikertelenül próbáltak csapást mérni a Tuapsze melletti Beregovaja állomásra is, amely a Kék Áramlat vezetékhez kapcsolódik. Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt két hétben összesen tizenkét támadást vertek vissza a Gazprom dél-oroszországi létesítményei ellen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője „különösen felelőtlennek” nevezte Ukrajna cselekedeteit a kibontakozó globális energiaválság közepette. Peszkov szerint az ilyen támadások csak tovább súlyosbítják a helyzetet, és rontják az amúgy is bizonytalan energiaellátás kilátásait Európában.

Vlagyimir Putyin elnök még február végén, az FSZB kollégiumának ülésén figyelmeztetett arra, hogy kísérletek folynak a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantására. Akkor az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy az ellenfelek már „nem tudják, mit tegyenek, hogy elpusztítsák az ukrajnai békefolyamatot”. Ez a figyelmeztetés most ijesztően aktuálissá vált.

A Török Áramlat gázvezetéken keresztül orosz gáz jut Törökországba a Fekete-tengeren át. A vezeték második ága pedig Törökországon keresztül Dél- és Délkelet-Európa országainak ellátását szolgálja, így kulcsfontosságú szereplővé vált Magyarország energiabiztonsága szempontjából is.

Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú – hívta fel a figyelmet a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.