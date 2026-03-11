Ukrán támadás érte a Török Áramlatot

A Gazprom tájékoztatása szerint a támadás az Anapai járásban, a tengerparttól mindössze öt kilométerre fekvő Russzkaja kompresszorállomást érte – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Ez a létesítmény a Török Áramlat gázszállításainak kiindulópontja, így stratégiai fontosságú mind Oroszország, mind az európai fogyasztók számára.

Szijjártó Péter szerint a Török Áramlat kritikus fontosságú Magyarország számára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadásért Kijev a felelős, célja pedig az volt, hogy leállítsák az európai gázszállításokat. A Russzkaja állomás közelében tíz drónt semmisítettek meg.

Az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

A mostani incidens nem egyedi eset. Az ukrán fegyveres erők sikertelenül próbáltak csapást mérni a Tuapsze melletti Beregovaja állomásra is, amely a Kék Áramlat vezetékhez kapcsolódik. Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt két hétben összesen tizenkét támadást vertek vissza a Gazprom dél-oroszországi létesítményei ellen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője „különösen felelőtlennek” nevezte Ukrajna cselekedeteit a kibontakozó globális energiaválság közepette. Peszkov szerint az ilyen támadások csak tovább súlyosbítják a helyzetet, és rontják az amúgy is bizonytalan energiaellátás kilátásait Európában.

Vlagyimir Putyin elnök még február végén, az FSZB kollégiumának ülésén figyelmeztetett arra, hogy kísérletek folynak a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantására. Akkor az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy az ellenfelek már „nem tudják, mit tegyenek, hogy elpusztítsák az ukrajnai békefolyamatot”. Ez a figyelmeztetés most ijesztően aktuálissá vált.

A Török Áramlat gázvezetéken keresztül orosz gáz jut Törökországba a Fekete-tengeren át. A vezeték második ága pedig Törökországon keresztül Dél- és Délkelet-Európa országainak ellátását szolgálja, így kulcsfontosságú szereplővé vált Magyarország energiabiztonsága szempontjából is.

Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú – hívta fel a figyelmet a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)