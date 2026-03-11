Zámbó Jimmy is sokat köszönhetett az életéért küzdő lemezlovasnak

Február 13-án hajnalban hatalmas robbanás rázta meg a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában álló, munkásszállóként működő sorházat. A detonáció után percek alatt lángok borították el az épületet, miközben a bent lakók többsége még aludt. A katasztrófavédelem tűzoltói és mentői megfeszített erővel dolgoztak a helyszínen, végül 47 embert sikerült kimenekíteniük a veszélyes épületből. A tragédiát azonban nem lehetett elkerülni: a leszakadó födém és az elszabaduló tűz négy ember életét követelte. Hárman a romok között haltak meg, egy sérült pedig később, a kórházban. Ebben a házban lakott albérletben Liszeckij László. Amikor látta, hogy baj van, úgy döntött, kiugrik. A második emeltről zuhant a mélybe, amitől a gerince is eltört a súlyosan megégett legendás lemezlovasnak. Kórházba került. Szerettei és barátai is azt remélik, hogy mielőbb felépül – írta meg az Origo. A cikkben név szerint is megemlítik azokat az ismert embereket, akik megemlékeztek a régi szép időkről a lemezlovassal kapcsolatban.

Fotó: Mediaworks-archív

A Magneoton Kiadó vezetője még a táncos éveiből ismeri „Liszit”; számos közös emléket őriz róla.

1979-ben én nyertem az első diszkótáncversenyt, amely után Liszeckij a partneremmel együtt körbevitt az egész országban. Jó kis programot rakott össze, amely során ő diszkózott, mi felléptünk, és levetítette a legendás Szombat esti láz című filmet John Travoltával. Azt ő hozta be az országba, ahogy rengeteg másik filmet is, amelyeket hangalámondással fordított le. Mindig nagyvonalú, korrekt üzleti partner volt, soha nem engedett például fizetni, minden fogyasztást ő állt, pedig gázsit kaptunk a fellépésért"

– így idézte fel Joós István a régi időket.

Egy különleges történetet is megosztott, amelyben Liszeckij László mellett Zámbó Jimmynek is szerepe volt.

A Margit diszkóban játszott, és én ott hallottam először a Take My Heart című dalt Jacky Jamestől, ő hozta be ezt Magyarországra. Ez így még talán nem sok mindenkinek mond valamit, de az már igen, hogy ez Zámbó Jimmy Nézz le rám, ó Istenem című hatalmas slágerének az eredetije. Itt hallottam ezt először, majd adtam oda Jimmynek, hogy énekelje fel

– mondta, hozzátéve: az életéért küzdő lemezlovas mindig pontosan érezte, mi kell az embereknek.

Felidézte, hogy Liszeckij László sok filmet fordított le és narrálta is ezeket a hetvenes-nyolcvanas években. A lemezlovas akkoriban Németországban élt, onnan küldte haza a felvételeket. Ezeknek a kazettáknak óriási kereslete volt, annak ellenére, hogy a hangalámondás miatt a kazettákat másolni kellett, ami rontotta a kép- és hangminőséget. Hozzátette: a filmeket így is mindenki örömmel megvette.