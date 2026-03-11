lemezlovaségési sérülésektűzBudakeszigerinctörészámbó jimmybaráz miklósliszeckij lászlórobbanáskórház

Zámbó Jimmy is sokat köszönhetett az életéért küzdő lemezlovasnak

Egy budapesti kórház intenzív osztályán küzdenek Liszeckij László életéért. A lemezlovas a februárban Budakeszin történt, halálos áldozatot követelő gázrobbanás és az azt követő tűz egyik túlélője. Az 1970-es, 1980-as években a külföldről becsempészett, sokszorosan másolt videókazetták legendás hangalámondásairól vált ismertté, barátai abban bíznak, hogy „Liszi” mielőbb felépül. Egyikük azt is felidézte: Zámbó Jimmy egyik legnagyobb slágerének megszületésében is szerepe volt.

2026. 03. 11. 19:55
Fotó: Máthé Zoltán/MTI
Fotó: Máthé Zoltán/MTI Forrás: Fotó: Máthé Zoltán/MTI
Február 13-án hajnalban hatalmas robbanás rázta meg a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában álló, munkásszállóként működő sorházat. A detonáció után percek alatt lángok borították el az épületet, miközben a bent lakók többsége még aludt. A katasztrófavédelem tűzoltói és mentői megfeszített erővel dolgoztak a helyszínen, végül 47 embert sikerült kimenekíteniük a veszélyes épületből. A tragédiát azonban nem lehetett elkerülni: a leszakadó födém és az elszabaduló tűz négy ember életét követelte. Hárman a romok között haltak meg, egy sérült pedig később, a kórházban. Ebben a házban lakott albérletben Liszeckij László. Amikor látta, hogy baj van, úgy döntött, kiugrik. A második emeltről zuhant a mélybe, amitől a gerince is eltört a súlyosan megégett legendás lemezlovasnak. Kórházba került. Szerettei és barátai is azt remélik, hogy mielőbb felépül – írta meg az Origo. A cikkben név szerint is megemlítik azokat az ismert embereket, akik megemlékeztek a régi szép időkről a lemezlovassal kapcsolatban. 

Robbanás okozhatta a budakeszi tűzvészt februárban, egy legendás lemezlovas is súlyosan megsérült a tűzben
Fotó: Mediaworks-archív

A Magneoton Kiadó vezetője még a táncos éveiből ismeri „Liszit”; számos közös emléket őriz róla. 

1979-ben én nyertem az első diszkótáncversenyt, amely után Liszeckij a partneremmel együtt körbevitt az egész országban. Jó kis programot rakott össze, amely során ő diszkózott, mi felléptünk, és levetítette a legendás Szombat esti láz című filmet John Travoltával. Azt ő hozta be az országba, ahogy rengeteg másik filmet is, amelyeket hangalámondással fordított le. Mindig nagyvonalú, korrekt üzleti partner volt, soha nem engedett például fizetni, minden fogyasztást ő állt, pedig gázsit kaptunk a fellépésért"

– így idézte fel Joós István a régi időket.
Egy különleges történetet is megosztott, amelyben Liszeckij László mellett Zámbó Jimmynek is szerepe volt.

A Margit diszkóban játszott, és én ott hallottam először a Take My Heart című dalt Jacky Jamestől, ő hozta be ezt Magyarországra. Ez így még talán nem sok mindenkinek mond valamit, de az már igen, hogy ez Zámbó Jimmy Nézz le rám, ó Istenem című hatalmas slágerének az eredetije. Itt hallottam ezt először, majd adtam oda Jimmynek, hogy énekelje fel

– mondta, hozzátéve: az életéért küzdő lemezlovas mindig pontosan érezte, mi kell az embereknek.
Felidézte, hogy Liszeckij László sok filmet fordított le és narrálta is ezeket a hetvenes-nyolcvanas években. A lemezlovas akkoriban Németországban élt, onnan küldte haza a felvételeket. Ezeknek a kazettáknak óriási kereslete volt, annak ellenére, hogy a hangalámondás miatt a kazettákat másolni kellett, ami rontotta a kép- és hangminőséget. Hozzátette: a filmeket így is mindenki örömmel megvette. 

Régi kollégája is drukkol a tűzben megégett lemezlovasnak

Baráz Miklós személyesen is jól ismeri Liszeckij Lászlót. A most már könyvkiadóként dolgozó szakember a nyolcvanas években maga is a hazai diszkóvilág meghatározó alakja volt. Azok közé a lemezlovasok közé tartozott, akik már a hatvanas évek második felétől kezdve évtizedeken át szórakoztatták a táncolni szerető magyar fiatalokat.

Én voltam a magyar diszkósok szakszervezetének első vezetője, és Liszi is egyike volt azoknak, akiket képviseltem. Volt 13 magyar lemezlovas, Arató, Cintula, Dévényi, B. Tóth, Liszeckij, akik ORI-engedéllyel rendelkező műsorvezetőként, konferansziéként is dolgozhattak. Liszi egyébként nagyon jó latinos bulikat csinált, ő volt az egyetlen, aki ebben a stílusban tolta

– idézte fel Baráz Miklós, és arról is beszélt, hogy kapcsolatuk az elmúlt években sem szakadt meg.

Dolgozott nekem, a cégem reklámjait, az internetes megjelenését készítette, ezen a területen tevékenykedett az utóbbi években

– tette hozzá. 

Mint mondta, a baleset híre mélyen megrázta, és reméli, hogy lemezlovas kollégája mielőbb felépül a súlyos sérülésekből.

Borítókép: A leégett épület (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


 

