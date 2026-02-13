Rendkívüli

Robbanás okozhatta a budakeszi tűzvészt – büntetőeljárás indult

Az elsődleges vizsgálatok szerint robbanás okozhatta azt a négy halálos áldozattal járó háztüzet Budakeszin. A sorházi ingatlan kvázi albérletként működött. A robbanást okozó gázpalackok sem voltak szabályosan üzembe helyezve. Pontosan ezekre a rendőrségi nyomozást fog választ adni, jelenleg közveszélyokozás miatt indított eljárást a rendőrség.

Nagy Orsolya
2026. 02. 13. 12:48
Valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a négy halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. 

Fotó: MW

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani.

Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályosan megoldva. Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás.

A szóvivő aláhúzta: a részletekre a nyomozás után fognak tudni választ adni. 

Beluzsárné Belicza Andrea azt meg tudta erősíteni: 

 a robbanás bekövetkeztekor az épületben 47-en tartózkodtak, mindegyikük magyar állampolgár.


Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere lapunknak elmondta: az albérletként működő sorházban szabálytalanságok történtek, a nyomozás ezekre a kérdésekre is ki fog térni.

– Az önkormányzat részéről az a legfontosabb, hogy segítsen a bajban jutottakon. A hivatalban szállást biztosítunk, étkezést és tisztálkodást, most is ott vannak a lakók – mondta a polgármester.

A Magyar Nemzet beszélt a helyszínen várakozó két lakóval, akik elmondták: 

Erdélyből érkeztek, a környező településeken dolgoznak. 

Az információk szerint az önkormányzat több szervezettel felvette a kapcsolatot az elszállásolásukra.

Borítókép: Robbanás Budakeszin (Fotó: MW)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

