Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

BudakeszitűzesetCzuczor Gergely

Czuczor Gergely segítő kezet nyújtott a tűzvészben fedél nélkül maradt munkásoknak

Budakeszi összefogott a fedél nélkül maradt tűzvész károsultjaiért. Az önkormányzat gyűjtést indított és megkezdték a lakók elhelyezését. Czuczor Gergely, Pest 2 választókörzet országgyűlési képviselőjelöltje saját költségén szállásolt el öt személyt egy budaörsi hotelben.

Nagy Orsolya
2026. 02. 13. 14:29
Fotó: Máthé Zoltán/MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Budakeszi Város Önkormányzata még az éjjel folyamán a fedél nélkül maradtak számára megnyitotta a Polgármesteri Hivatal épületét. A befogadott személyek számára melegedőt, reggelit biztosítottunk. A kollégák segítenek az elégett okmányok azonnali pótlásában. Megoldottuk a fedél nélkül maradtak ideiglenes elhelyezését. Köszönöm mindenkinek a gyors, hatékony, áldozatos segítségét, munkáját – írja Facebook-posztjában Győri Ottilia polgármester. A tűzeset hallatára rengetegen próbáltak segíteni, a közelben lakó szomszédok is egyből a kimenekített emberek segítségére siettek. 

Az önkormányzat egyből megkezdte a lakók elhelyezését. Czuczor Gergely (Fidesz) a térség képviselőjelöltje önköltségen vállalta, hogy öt személyt elhelyez egy budaörsi panzióban.

Czuczor Gergely Budaörsre szállított öt tűzkárosultat Fotó: Czuczor Gergely

– A tűzeset károsultjaiért busszal mentünk, három férfit és egy házaspárt helyeztünk biztonságba Budaörsön – mondta a Magyar Nemzetnek a Fidesz jelöltje, aki hozzátette: sokan távol a családjuktól dolgoznak itt, hogy megélhetést biztosítsanak maguknak és szeretteiknek.

– Most a mi segítségünkre van szükségük. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a károsultakat. A legfontosabb, hogy fedél alá vigyük azokat, akik bajban vannak. Megmutathatjuk, hogy a közösség ereje valódi támaszt jelent mindenkinek a bajban – hangsúlyozta Czuczor Gergely.

Mint megírtuk: péntek hajnalban gázrobbanás miatt tűz keletkezett egy munkásszállóként használt panzióban. Négyen meghaltak, további húszan megsérültek. 

Borítókép: A budakeszi tűzvészben megsérült panzió ( Fotó: MTI)


 

 


 

add-square Budakeszi halálos tűzvész

Mentőkutyákat is bevetettek Budakeszin

Budakeszi halálos tűzvész 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu