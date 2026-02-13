Czuczor Gergely segítő kezet nyújtott a tűzvészben fedél nélkül maradt munkásoknak

– Budakeszi Város Önkormányzata még az éjjel folyamán a fedél nélkül maradtak számára megnyitotta a Polgármesteri Hivatal épületét. A befogadott személyek számára melegedőt, reggelit biztosítottunk. A kollégák segítenek az elégett okmányok azonnali pótlásában. Megoldottuk a fedél nélkül maradtak ideiglenes elhelyezését. Köszönöm mindenkinek a gyors, hatékony, áldozatos segítségét, munkáját – írja Facebook-posztjában Győri Ottilia polgármester. A tűzeset hallatára rengetegen próbáltak segíteni, a közelben lakó szomszédok is egyből a kimenekített emberek segítségére siettek.

Az önkormányzat egyből megkezdte a lakók elhelyezését. Czuczor Gergely (Fidesz) a térség képviselőjelöltje önköltségen vállalta, hogy öt személyt elhelyez egy budaörsi panzióban.

Czuczor Gergely Budaörsre szállított öt tűzkárosultat Fotó: Czuczor Gergely

– A tűzeset károsultjaiért busszal mentünk, három férfit és egy házaspárt helyeztünk biztonságba Budaörsön – mondta a Magyar Nemzetnek a Fidesz jelöltje, aki hozzátette: sokan távol a családjuktól dolgoznak itt, hogy megélhetést biztosítsanak maguknak és szeretteiknek.

– Most a mi segítségünkre van szükségük. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a károsultakat. A legfontosabb, hogy fedél alá vigyük azokat, akik bajban vannak. Megmutathatjuk, hogy a közösség ereje valódi támaszt jelent mindenkinek a bajban – hangsúlyozta Czuczor Gergely.

Mint megírtuk: péntek hajnalban gázrobbanás miatt tűz keletkezett egy munkásszállóként használt panzióban. Négyen meghaltak, további húszan megsérültek.