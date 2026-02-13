Mutatjuk Magyarország legsúlyosabb tűzeseteit

Mint korábban beszámoltunk róla, négy halálos áldozata és több tucat sérültje volt egy péntek hajnali tűznek Budakeszin, amikor egy munkásszálló kigyulladt. Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a tüzet. A tragédia az elmúlt évek egyik legsúlyosabb tűzesetének tűnik.

Fotó: Győri Ottilia/Facebook

Magyarország történetében sajnos számos hasonló méretű és súlyosságú tűzeset történt.

A szatmárököritói tűz

Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb tűzesete a szatmárököritói tűz volt. A Titanic katasztrófája után a korabeli Európa második legtöbb halálos áldozatot követelő balesetének híre az egész világot bejárta.

Fotó: Wikipédia

A Monarchia-kori Magyarország virított minden hazai és külföldi lap címoldalán, a Szatmár vármegyei Szatmárököritó pedig örökre beírta magát a történelembe, miután korom festette feketére fölötte az eget.

Fotó: Wikipédia

A szerencsétlenség egy magtárnak használt pajtában történt, ahol a helyiek bált tartottak 1910. március 27-én. A mulatozó sok száz fős tömegre rágyulladt az épület, a tűz 312 emberéletet követelt. Máig az ország történetének legsúlyosabb tűzeseteként emlegetik.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb tűzesete

Hét halálos áldozatot követelt az a tűz, amely 1972. május 18-án Zuglóban, a Csertő utca 12–14-ben keletkezett. A panelház hetedik emeletén éjfél körül ropogó zajra ébredt az egyik lakó.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A villanyóraszekrény kapott lángra, a rémült lakó azonnal felébresztette a szomszédjait. A ház lakóinak egy része el tudta hagyni az épületet, de sokan a lakásukban rekedtek, mivel a folyosók lángokban álltak és füsttel telítődtek. Többen összecsomózott lepedők segítségével, az ablakon keresztül próbáltak menekülni, de többen lezuhantak. A tűzesetben hét ember halt meg, hárman füstmérgezésben.

Harminckilenc lakó és két tűzoltó került kórházba.

A vizsgálatból kiderült, hogy emberi mulasztások miatt történhetett a veszedelem, több ponton is megszegték a tűzvédelmi szabályokat.

A helyszín. Forrás: BM OKF

Például a lakások ajtói éghető anyagból készültek, a folyosókon beépített szekrényeket alakítottak ki, így a menekülési út alig másfél méter széles volt. Ha ez még nem lett volna elég, a folyosók burkolata linóleumból volt, amelynek égésekor mérgező anyagok szabadultak fel.