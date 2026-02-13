budakeszimenczer tamástűz

Menczer Tamás a budakeszi tűzesetről: Mindenben rendelkezésre állok

A munkásszállón keletlezett tűzben négy ember vesztette életét, többen súlyosan megsérültek. A tűzoltók még a kora reggeli órákban is a tűz megfékezésén dolgoztak.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 11:30
„A szörnyű budakeszi tűzeset kapcsán beszéltem Győri Ottiliával, Budakeszi polgármesterével, mindenben állok a rendelkezésre” – írta Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egyúttal együttérzését is kifejezte az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.

budakeszi tűz
Budakeszi tűz: három ember halt meg a munkásszállón keletkezett tűzben (Fotó: Győri Ottilia / Facebook)

Budakeszi tűz: négy halott

Mint arról beszámoltunk, kigyulladt egy kétszintes sorház jellegű épület péntekre virradóra Budakeszin, a Zichy Péter utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épületrész csaknem kétszáz négyzetméteren égett, a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. Az égő épületrészből három propán-bután gázpalackot kivittek az egységek, egy felhasadt, további két ipari gázpalackot szintén kivittek a tűzoltók, azokat nem érte hőhatás. 

Az égő épületrészből a tűzoltók huszonhét embert menekítettek ki, közülük négyen súlyos, életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálása közben a tűzoltók három ember holttestét találták meg, később az áldozatok száma négyre nőtt.

A Budakeszi Hír beszámolója szerint reggel 6 óra 56 perckor a tüzet még mindig nem sikerült teljesen megfékezni, újra és újra lángra kapott az épület. 

 

Borítókép: A budakeszi tűzeset helyszíne (Fotó: Facebook)

Budakeszi halálos tűzvész

Négy halottja van a budakeszi munkásszállón tomboló tűznek

Budakeszi halálos tűzvész

