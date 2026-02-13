Mentőkutyákat is bevetettek Budakeszin

– Elsősorban épületomlásoknál dolgozunk, például gázrobbanás után dolgozunk a mentőkutyákkal. Egy ilyen tűzeset esetén, amikor már a tűzoltást a kollégáink elvégzik, és az elsődleges életmentést is végrehajtják, ezek után egy biztonsági átvizsgálást végzünk a kutyákkal, esetlegesen a törmelék között lévő élő személyek után – mondta a helyszínen Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós, mentőkutya kiképző.

Keresőkutyákat is bevetettek Fotó: MW

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutyakiképzője Budakeszin elmondta:

kutyáik elsősorban élő emberek keresésére vannak tréningezve.

Ha egy holttestet találnak, akkor viselkedésváltozással mutatják meg számunkra azt.

– Füstben, ahogy mi emberek sem tudunk légző nélkül bent dolgozni, úgy a kutyák sem tudnak bemenni – hangsúlyozta. Leczki Sarolta aláhúzta: elsődleges munkafeltétel, hogy visszahűljön a felszín, amin a kutya mozog, és már ne füstölögjön.

– Ebben a fázisban az alsóbb szintet vizsgáltuk át, éppen, amikor a kollégák megtalálták az emeleten a három holttestet. Később hűlt vissza már annyira az emeleti szint, illetve szűnt meg a füstölés, hogy a kutyákkal is átvizsgálható legyen.

A három holttestnek a helyzetét megerősítettük, egyelőre több személyt nem találtunk

– hangsúlyozta Leczki Sarolta főtörzszászlós.

Mint megírtuk: az elsődleges vizsgálatok szerint robbanás okozhatta a négy halálos áldozattal járó háztüzet Budakeszin. Az ingatlanban munkásokat szállásoltak el, a robbanás bekövetkeztekor az épületben 47-en tartózkodtak, mindegyikük magyar állampolgár. A robbanást szabálytalan gázvételezés okozhatta, a rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Borítókép: Leczki Sarolta főtörzszászlós a mentőkutyával (Forrás: MW)