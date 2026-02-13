Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

katasztrófavédelelemBudakeszimentőkutya

Mentőkutyákat is bevetettek Budakeszin

A katasztrófavédelem kiképzett mentőkutyákkal kereste a sebesült személyeket a négy áldozatot követelő Budakeszi háztűzben. A kutyák elsősorban élő személyek felkutatására vannak kiképezve.

Nagy Orsolya
2026. 02. 13. 13:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Elsősorban épületomlásoknál dolgozunk, például gázrobbanás után dolgozunk a mentőkutyákkal. Egy ilyen tűzeset esetén, amikor már a tűzoltást a kollégáink elvégzik, és az elsődleges életmentést is végrehajtják, ezek után egy biztonsági átvizsgálást végzünk a kutyákkal, esetlegesen a törmelék között lévő élő személyek után – mondta a helyszínen Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós, mentőkutya kiképző. 

Keresőkutyákat is bevetettek Fotó: MW

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutyakiképzője Budakeszin elmondta:  

kutyáik elsősorban élő emberek keresésére vannak tréningezve.

 Ha egy holttestet találnak, akkor viselkedésváltozással mutatják meg számunkra azt.

– Füstben, ahogy mi emberek sem tudunk légző nélkül bent dolgozni, úgy a kutyák sem tudnak bemenni – hangsúlyozta. Leczki Sarolta aláhúzta: elsődleges munkafeltétel, hogy visszahűljön a felszín, amin a kutya mozog, és már ne füstölögjön. 

– Ebben a fázisban az alsóbb szintet vizsgáltuk át, éppen, amikor a kollégák megtalálták az emeleten a három holttestet. Később hűlt vissza már annyira az emeleti szint, illetve szűnt meg a füstölés, hogy a kutyákkal is átvizsgálható legyen. 

A három holttestnek a helyzetét megerősítettük, egyelőre több személyt nem találtunk

– hangsúlyozta Leczki Sarolta főtörzszászlós.

 

Mint megírtuk: az elsődleges vizsgálatok szerint robbanás okozhatta a négy halálos áldozattal járó háztüzet Budakeszin. Az ingatlanban munkásokat szállásoltak el,  a robbanás bekövetkeztekor az épületben 47-en tartózkodtak, mindegyikük magyar állampolgár. A robbanást szabálytalan gázvételezés okozhatta, a rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. 

Borítókép: Leczki Sarolta főtörzszászlós a mentőkutyával (Forrás: MW)

add-square Budakeszi halálos tűzvész

Mutatjuk Magyarország legsúlyosabb tűzeseteit

Budakeszi halálos tűzvész 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.