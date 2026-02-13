Halálos tűzvész a munkásszállón Budakeszin

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Fotó: Budakeszi Hír

Tájékoztatásuk szerint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A tűzoltók több embert kihoztak az épületből. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere posztjában azt írja: halottak és sérültek is vannak.

– A Zichy Péter utcai Sport hotel tetején tűz ütött ki éjszaka. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak. A mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek – írja a település polgármestere Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani.

A Budakeszi Hír azt írja: reggel 6.56-kor a tüzet még mindig nem sikerült teljesen megfékezni, újra és újra lángra kap az épület. A tűz feltehetően hajnal 2.15 óra körül keletkezett egy felrobban gázpalack miatt. A kétszintes épületegyüttesből több embert kimentettek. Több mint 20 könnyű sérült van, de vannak súlyos és életveszélyes állapotú emberek is. Több embert még keresnek. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak és megfékezték a lángokat.