Akkora füsttel lángolt egy autó a Markó utcában, hogy még Budáról is látni lehetett

Egy ember volt az autóban, amikor kigyulladt.

Forrás: BM OKF2026. 02. 11. 14:07
Buda,városkép,Budapest
illusztráció Forrás: Pexels
Nagy lánggal égett egy személyautó szerdán Budapest V. kerületében, a Markó utcában. 

A tűzoltóknak már sikerült eloltani a tüzet, amely két másik járműben is kárt okozott. Az autóban a tűz keletkezésekor egy ember volt, aki időben elhagyta a járművet, személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem. 

A tűz továbbterjedését megakadályozták, majd eloltották a lángokat. Sajtóinformációk szerint akkora füsttel égett az autó, hogy azt még Budáról is látni lehetett. 

 

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

