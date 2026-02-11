Nagy lánggal égett egy személyautó szerdán Budapest V. kerületében, a Markó utcában.
Akkora füsttel lángolt egy autó a Markó utcában, hogy még Budáról is látni lehetett
Egy ember volt az autóban, amikor kigyulladt.
A tűzoltóknak már sikerült eloltani a tüzet, amely két másik járműben is kárt okozott. Az autóban a tűz keletkezésekor egy ember volt, aki időben elhagyta a járművet, személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.
További Belföld híreink
A tűz továbbterjedését megakadályozták, majd eloltották a lángokat. Sajtóinformációk szerint akkora füsttel égett az autó, hogy azt még Budáról is látni lehetett.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A magyarok nem fizetnek a háborúért + videó
A Brüsszel-Kijev tengely arra készül, hogy elvegye a magyarok pénzét és Ukrajnába küldje.
Magyar Péter kockázatos választás lenne – így véli a magyarok többsége
A Századvég felmérése szerint többségi vélemény, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét.
Rossz hír a DK-nak: börtönben marad a dunaújvárosi alpolgármester
A párt ennek ellenére Mezei Zsoltot indítja jelöltjeként az országgyűlési választáson.
Újra kihallgatta a rendőrség Ruszin-Szendi Romuluszt
A hatóság február elején lezárta a kötcsei botrány miatt indult nyomozást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A magyarok nem fizetnek a háborúért + videó
A Brüsszel-Kijev tengely arra készül, hogy elvegye a magyarok pénzét és Ukrajnába küldje.
Magyar Péter kockázatos választás lenne – így véli a magyarok többsége
A Századvég felmérése szerint többségi vélemény, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét.
Rossz hír a DK-nak: börtönben marad a dunaújvárosi alpolgármester
A párt ennek ellenére Mezei Zsoltot indítja jelöltjeként az országgyűlési választáson.
Újra kihallgatta a rendőrség Ruszin-Szendi Romuluszt
A hatóság február elején lezárta a kötcsei botrány miatt indult nyomozást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!