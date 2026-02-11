Elárulta az édesanya, hogy mi volt a Morrison’s 2-ben meghalt fiának az utolsó kívánsága

Még a fiú halála napján is beszéltek, telefonon kereste a fia, Gábor, azonban Zsuzsanna éppen autóban ült, mondta, hogy majd visszacsörög, ha már nem vezet.

Csak annyi volt a kérése, hogy anyu, légy szíves csinálj nekem almás pitét

– részletezi Zsuzsanna, aki meg is ígérte, hogy süt neki. „Ekkor beszéltünk utoljára” – idézte fel az utolsó beszélgetésüket, és fia utolsó kívánságát az édesanya.