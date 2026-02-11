édesanyaMorrisonsmeghalt

Elárulta az édesanya, hogy mi volt a Morrison’s 2-ben meghalt fiának az utolsó kívánsága

Szerinte nincs, nem lehet bocsánat arra, amit Gáborral tettek.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 11. 13:43
mécses,gyász illusztráció Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
Még mindig várja, hogy egyszer csak megcsörren a telefonja, és legkisebb gyermeke hívja – mondta a Blikknek Delbó Zsuzsanna, a Morrison’s 2 klubban két ütéssel meggyilkolt fiú édesanyja.

Még a fiú halála napján is beszéltek, telefonon kereste a fia, Gábor, azonban Zsuzsanna éppen autóban ült, mondta, hogy majd visszacsörög, ha már nem vezet.  

Csak annyi volt a kérése, hogy anyu, légy szíves csinálj nekem almás pitét

– részletezi Zsuzsanna, aki meg is ígérte, hogy süt neki. „Ekkor beszéltünk utoljára” – idézte fel az utolsó beszélgetésüket, és fia utolsó kívánságát az édesanya. 

Ami történt, arra nincs, és Zsuzsanna szerint nem is lehet bocsánat. 

Senkinek nincs joga elvenni más életét, pláne nem így, ilyen aljas módon

– mondta a gyászoló édesanya, és hozzáfűzte, bár azt mondják, hogy az idő könnyít a fájdalmon, de ő most úgy érzi, napról napra nehezebb. 

Gábor, a 25 éves mosonmagyaróvári fiatal november 29-én, a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen vesztette életét, miután szóváltásba keveredett egy 28 éves, kőművesként dolgozó férfival. A vita pillanatok alatt tettlegességig fajult, a támadó két ütést mért Gábor fejére. A fiatal nyakcsigolyáján futó egyik főverőér elszakadt, ezért bár a szórakozóhely egészségügyi dolgozói és a kiérkező mentők is mindent megtettek, a fiatal perceken belül meghalt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

