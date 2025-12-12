Eltemették a Morrison’s 2-ben halálra vert fiatalt

Gábortól pénteken vettek végső búcsút szerettei, rokonai és barátai az újrónafői temetőben. A 25 éves mosonmagyaróvári fiatal november 29-én, a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen vesztette életét egy minden képzeletet felülmúlóan gyors és értelmetlen támadás következtében – számolt be az Origo.

Emberölés történt a a Morrison’s 2-ben, az áldozatot ma temették (Fotó: Facebook/Morrison’s 2)

A végzetes éjszakán a barátaival szórakozó fiatalember szóváltásba keveredett egy 28 éves, kőművesként dolgozó férfival. A vita pillanatok alatt erőszakba fordult, a támadó két ütést mért Gábor fejére. Ennek következtében a fiatal nyakcsigolyáján futó egyik főverőér elszakadt, ezért bár a szórakozóhely egészségügyi dolgozói és a kiérkező mentők is mindent megtettek, Gábor perceken belül elhunyt.

Szó sem lehetett önvédelemről a Morrison’s 2-ben

A támadás után a rendőrség azonnal őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki először azzal védekezett, hogy önvédelemből ütött. A nyomozás során azonban előkerült a biztonsági kamerák felvétele, amely alátámasztotta, hogy a történtek nem értékelhetők önvédelemként, így az ügy minősítése emberölésre változott.

Letartóztatták a támadót

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását, amit a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelt. Álláspontjuk szerint szerint feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi – mivel külföldi kötődésű kettős állampolgár – megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől, a terhére rótt bűncselekménynek pedig kiemelkedő a tárgyi súlya.

