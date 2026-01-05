MaduroÉszak-KoreaVenezuelaBrüsszelElon Muskballisztikus rakétaorosz-ukrán háborúTrumpNicolás Maduro

Egyszerre éleződtek ki a világpolitikai feszültségek több térségben

Venezuelában gyors politikai döntés született Nicolás Maduro elfogása után, Európában és Ukrajnában újabb háborús kijelentések hangzottak el, Ázsiában pedig ismét rakétákat indítottak. A világpolitikai feszültségek több térségben egyszerre éleződtek ki.

Sebők Barbara
2026. 01. 05. 2:01
Lavinát indított el Maduro elfogása – Ukrajnától Ázsiáig éleződött a helyzet Forrás: AFP
Nemzetközi reakciók láncolatát indította el Nicolás Maduro elfogása: politikai döntések, katonai üzenetek és nyílt fenyegetések követték egymást világszerte.

Nemzetközi reakciók láncolatát indította el Nicolás Maduro elfogása
Nemzetközi reakciók láncolatát indította el Nicolás Maduro elfogása Fotó: AFP

Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”. A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban.

Rodríguez nem tűnt együttműködőnek: követelte Maduro szabadon engedését
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását Fotó: AFP

Titkos fotókat közölt a Fehér Ház

A Fehér Ház olyan képeket tett közzé, amelyeken Donald Trump amerikai elnök és nemzetbiztonsági csapata látható, amint az Absolute Resolve néven végrehajtott hadműveletet figyelik. Amerikai tisztviselők közlése szerint az Absolute Resolve művelet hónapokig tartó titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai erők megerősítették jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempész útvonalakat, és részletes információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.

Elon Musk váratlan bejelentést tett Maduro elfogása után

A techmilliárdos ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára a Starlink rendszerén keresztül, miután a dél-amerikai országból eltávolították Nicolás Maduro elnököt. Elon Musk közölte: így akarja támogatni a venezuelai embereket.

Az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, ami új korszakot nyithat Latin-Amerikában
Az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, ami új korszakot nyithat Latin-Amerikában Fotó: AFP

Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké

A venezuelai beavatkozással az Egyesült Államok azt üzente a világnak, hogy Donald Trump elnök komolyan gondolja a Monroe-elvet, azt, hogy Amerika az amerikaiaké – mondta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Horváth József úgy fogalmazott, az amerikai titkosszolgálatok és különleges egységek „lézervágásos” műveletet hajtottak végre Venezuelában, amelynek kemény üzenete az volt: nem fogják tolerálni azt, hogy Közép- és Dél-Amerikában más nagyhatalmak próbáljanak területeket foglalni. 

Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot

Az izraeli miniszterelnök kormánya a támogatásáról biztosította Donald Turmp amerikai elnököt a venezuelai katonai akcióban a kormány szokásos vasárnapi ülésén. Benjamin Netanjahu gratulált az amerikai elnök döntéséhez.

Hozzá kell tennem, hogy jelenleg fordulatot látunk általában Latin-Amerikában: több ország visszatér az amerikai tengelyhez, és nem meglepő módon megújítja kapcsolatait Izraellel is. Ezt üdvözöljük, gratulálunk Trump elnök döntéséhez, és tisztelgünk az amerikai fegyveres erők előtt is, amelyek tökéletes műveletet hajtottak végre. Az ilyesmit tudjuk értékelni

– hangsúlyozta Netanjahu, hozzátéve:

Azonosulunk az iráni nép küzdelmével és a szabadság, a liberalizmus és az igazság iránti törekvéseivel. Nagyon is lehetséges, hogy olyan pillanat előtt állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát

– mondta Netanjahu a kormányülés elején az iráni lázongásokról.

Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot
Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot Fotó: AFP

Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”

Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették a 225. különálló rohamdandár egyik egységét, a „Halálezred” néven emlegetett alakulatot, amelyet a Szumi területre irányítottak át. 

Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit

Ukrajna háborúpárti szövetségeseinek nemzetbiztonsági tanácsadói Kijevben ültek tárgyalóasztalhoz, hogy egyeztessenek az Egyesült Államok közvetítésével készülő béktervről. A találkozó után Zelenszkij közölte: az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező az ukrán területen az Ukrajna biztonságát garantáló megállapodás részeként. Az ukrán elnök úgy fogalmazott

Ha partnereink nem kényszerítik Oroszországot a háború leállítására, akkor marad egy másik út: az önvédelem.

Közeleg a döntés: Ukrajna védelme Európa nyakába szakad?
Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit Fotó: AFP

Észak-Korea veszélyes lépést tett

Észak-Korea vasárnap legalább két ballisztikus rakétát indított keleti irányba, amelyek a japán kormány tájékoztatása szerint feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül értek földet. A beszámolók szerint sem hajókban, sem repülőgépekben nem keletkezett kár. Ez volt az első ilyen rakétaindítás csaknem két hónap elteltével.

Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett

Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben. 

A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők 

– írta a Tichyseinblick.de német portál. 

Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságír
Brüsszelben 2026 is a háború éve lesz Fotó: AFP

Brüsszelben 2026 is a háború éve lesz

2026-ban a brüsszeli csata négy kulcsfontosságú területen fog zajlani: a bizottság Ukrajna integrációjára és Európa felfegyverkezésére fog törekedni a háborús készülődés jegyében, ami szélesíteni fogja a szakadékot a transzatlanti világ két oldala között. De a negyedik és legnagyobb csata mégiscsak áprilisról fog szólni: milyen utat választ Magyarország? Brüsszelit vagy szuverént? – írta Facebook-bejegyzésében Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője.

Kuba lehet a következő?

Újabb kemény üzenetek érkeztek Washingtonból a kommunista rezsimek felé. Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyíltan beszélt arról, hogy Kuba súlyos problémát jelent az Egyesült Államoknak, és egyértelművé tette: Havanna kulcsszerepet játszott Nicolás Maduro venezuelai hatalmának fenntartásában. 

Marco Rubio külügyminiszter nem fogalmazott egyértelműen arról, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja, 

ugyanakkor súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben.

Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben

Több tízezren maradtak fűtés és áram nélkül Berlinben, és ez még legalább öt napig így marad

Az áramkimaradást okozó gyújtogatást egy baloldali szélsőséges csoport vállalta magára. 

A következmények beláthatatlanok, a téli időjárás, a fagy és a hó több száz ember halálát okozhatja.

Borítókép: Donald Trump Truth Social-bejegyzése Nicolás Maduro elfogásáról, a háttérben a venezuelai és az amerikai zászlóval (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

