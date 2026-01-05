Egyszerre éleződtek ki a világpolitikai feszültségek több térségben

Nemzetközi reakciók láncolatát indította el Nicolás Maduro elfogása: politikai döntések, katonai üzenetek és nyílt fenyegetések követték egymást világszerte.
Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”. A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban.
