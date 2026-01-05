Egyszerre éleződtek ki a világpolitikai feszültségek több térségben

Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit Fotó: AFP

Észak-Korea veszélyes lépést tett

Észak-Korea vasárnap legalább két ballisztikus rakétát indított keleti irányba, amelyek a japán kormány tájékoztatása szerint feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül értek földet. A beszámolók szerint sem hajókban, sem repülőgépekben nem keletkezett kár. Ez volt az első ilyen rakétaindítás csaknem két hónap elteltével.

Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett

Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben.

A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők

– írta a Tichyseinblick.de német portál.

Brüsszelben 2026 is a háború éve lesz Fotó: AFP

2026-ban a brüsszeli csata négy kulcsfontosságú területen fog zajlani: a bizottság Ukrajna integrációjára és Európa felfegyverkezésére fog törekedni a háborús készülődés jegyében, ami szélesíteni fogja a szakadékot a transzatlanti világ két oldala között. De a negyedik és legnagyobb csata mégiscsak áprilisról fog szólni: milyen utat választ Magyarország? Brüsszelit vagy szuverént? – írta Facebook-bejegyzésében Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője.