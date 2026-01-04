Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben

Kristina Schröder (CDU) volt szövetségi családügyi miniszter a délnyugat-berlini áramszünet kapcsán az aggodalmának adott hangot. A politikus katasztrófától tart: „35 ezer háztartás öt napig áram nélkül – ez előre láthatóan több száz, akár több ezer halálesetet jelent!” – írta az X-en. Egy másik bejegyzésében hangsúlyozta:

A helyszínen lévő mentőalakulatok mindent megtesznek, és a berliniek nagy segítőkészséget mutatnak. Ennek ellenére további erőfeszítésekre lesz szükség. Sok idős ember rekedt fagyos lakásában mindenféle információ nélkül. Ha az emberek nem kopogtatnak minden ajtón, a helyzet kritikussá válhat.

Die Retter vor Ort geben alles, die Berliner zeigen große Hilfsbereitschaft. Trotzdem wird es noch mehr Einsatz brauchen. Viele ältere Menschen harren in ihren eiskalten Wohnungen ohne Informationen aus. Wenn nicht überall geklopft wird, kann es dramatisch werden. pic.twitter.com/IDuelZIxGo — julius geiler (@glr_berlin) January 3, 2026

A villamosenergia-hálózatot üzemeltető Stromnetz Berlin szerint az áramszünet az időjárási körülmények miatt legalább csütörtökig fennmarad, a hálózati helyreállítási munkálatok ugyanis napokig tartanak, és az előrejelzések szerint a fagypont feletti hőmérsékletre is csak péntektől lehet számítani az érintett térségben.

Néhány háztartás gyorsabban visszakapta az áramellátást. Hétezer háztartás és százötven üzleti ügyfél kapott újra áramot Lichterfelde városrész egyes részein, azonban ott is háromezer lakás továbbra is áram nélkül van.

Összességében legalább 37 ezer fogyasztó továbbra is áram nélkül van.

Ez katasztrofális következményekkel járhat Zehlendorf, Nikolaussee, Wannsee és Lichterfelde egyes részein lakók számára.

A berlini lakosság rablásoktól tart

A Jungen Freiheitnak nyilatkozó lakosok attól tartanak, hogy rablások kezdődnek a környéken, ezért nem merik elhagyni az otthonaikat. A riasztórendszerek sem működnek. Egy családi házas területen élő lakos a portálnak elmondta, hogy azokban az utcákban, ahol ő lakik, problémás lakosság él, olyan fiatal férfiakkal, akik arab országokból származnak.

Nem tudni, hogyan reagálnak a helyzetre. Én és néhány szomszédom a legrosszabbra számítunk

– mondta. A kialakított vészhelyzeti szállások nem jelentenek alternatívát, mert a lakosok többsége őrzi saját otthonát.