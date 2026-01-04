Becslések szerint 65 ezer és százezer közötti azok száma, akik érintettek az áramszünet okozta nehézségekben. A téli időjárás, a tartós fagyok, valamint a hó fokozzák a veszélyt. A gyújtogatásért, amely az áramszünetet okozta, a kritikus infrastruktúra ellen elkövetett támadásokról évek óta hírhedt szélsőbaloldali szervezet, a Vulkangruppe vállalta a felelősséget.
Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben
Több tízezren maradtak fűtés és áram nélkül Berlinben, és ez még legalább öt napig így marad. Az áramkimaradást okozó gyújtogatást egy baloldali szélsőséges csoport vállalta magára. A következmények beláthatatlanok, a téli időjárás, a fagy és a hó több száz ember halálát okozhatja.
Kristina Schröder (CDU) volt szövetségi családügyi miniszter a délnyugat-berlini áramszünet kapcsán az aggodalmának adott hangot. A politikus katasztrófától tart: „35 ezer háztartás öt napig áram nélkül – ez előre láthatóan több száz, akár több ezer halálesetet jelent!” – írta az X-en. Egy másik bejegyzésében hangsúlyozta:
A helyszínen lévő mentőalakulatok mindent megtesznek, és a berliniek nagy segítőkészséget mutatnak. Ennek ellenére további erőfeszítésekre lesz szükség. Sok idős ember rekedt fagyos lakásában mindenféle információ nélkül. Ha az emberek nem kopogtatnak minden ajtón, a helyzet kritikussá válhat.
A villamosenergia-hálózatot üzemeltető Stromnetz Berlin szerint az áramszünet az időjárási körülmények miatt legalább csütörtökig fennmarad, a hálózati helyreállítási munkálatok ugyanis napokig tartanak, és az előrejelzések szerint a fagypont feletti hőmérsékletre is csak péntektől lehet számítani az érintett térségben.
Néhány háztartás gyorsabban visszakapta az áramellátást. Hétezer háztartás és százötven üzleti ügyfél kapott újra áramot Lichterfelde városrész egyes részein, azonban ott is háromezer lakás továbbra is áram nélkül van.
Összességében legalább 37 ezer fogyasztó továbbra is áram nélkül van.
Ez katasztrofális következményekkel járhat Zehlendorf, Nikolaussee, Wannsee és Lichterfelde egyes részein lakók számára.
A berlini lakosság rablásoktól tart
A Jungen Freiheitnak nyilatkozó lakosok attól tartanak, hogy rablások kezdődnek a környéken, ezért nem merik elhagyni az otthonaikat. A riasztórendszerek sem működnek. Egy családi házas területen élő lakos a portálnak elmondta, hogy azokban az utcákban, ahol ő lakik, problémás lakosság él, olyan fiatal férfiakkal, akik arab országokból származnak.
Nem tudni, hogyan reagálnak a helyzetre. Én és néhány szomszédom a legrosszabbra számítunk
– mondta. A kialakított vészhelyzeti szállások nem jelentenek alternatívát, mert a lakosok többsége őrzi saját otthonát.
További Külföld híreink
A mínusz fokok mellett bekövetkező áram- és fűtéskimaradás miatt a vízvezetékek is megrepedhetnek, ami további problémákat jelenthet. Sok lakás az áramkimaradás megszüntetése után is lakhatatlanná válhat. Egy szakértő arra hívta fel a berliniek figyelmét, hogy zárják el a vizet, és kérjenek segítséget a sürgősségi szolgálattól, a házkezelőtől vagy a tulajdonostól, ugyanis ha nem megfelelően kezelik a váratlan helyzetet, akár a biztosító is megtagadhatja a káresemény után járó kifizetést.
Borítókép: Egy parkoló autót egy másik autó világít meg egy áramszünet alatt Berlin délnyugati részén (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna
Kijev és háborúpárti szövetségesei új védelmi szereposztáson dolgoznak.
XIV. Leó pápa is megszólalt Maduro letartóztatása után
A katolikus egyházfő Venezuela függetlenségének és az emberi jogoknak a tiszteletben tartását szorgalmazta.
Papucs és fehér zokni - így hurcolta el Madurót a Delta Force + videó
A venezuelai elnököt és feleségét váratlanul érte a támadás.
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna
Kijev és háborúpárti szövetségesei új védelmi szereposztáson dolgoznak.
XIV. Leó pápa is megszólalt Maduro letartóztatása után
A katolikus egyházfő Venezuela függetlenségének és az emberi jogoknak a tiszteletben tartását szorgalmazta.
Papucs és fehér zokni - így hurcolta el Madurót a Delta Force + videó
A venezuelai elnököt és feleségét váratlanul érte a támadás.
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!