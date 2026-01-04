téli időjárásvulkangruppeáramszünet

Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben

Több tízezren maradtak fűtés és áram nélkül Berlinben, és ez még legalább öt napig így marad. Az áramkimaradást okozó gyújtogatást egy baloldali szélsőséges csoport vállalta magára. A következmények beláthatatlanok, a téli időjárás, a fagy és a hó több száz ember halálát okozhatja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 19:36
Egy parkoló autót egy másik autó világít meg áramszünet alatt Berlin délnyugati részén Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Becslések szerint 65 ezer és százezer közötti azok száma, akik érintettek az áramszünet okozta nehézségekben. A téli időjárás, a tartós fagyok, valamint a hó fokozzák a veszélyt. A gyújtogatásért, amely az áramszünetet okozta, a kritikus infrastruktúra ellen elkövetett támadásokról évek óta hírhedt szélsőbaloldali szervezet, a Vulkangruppe vállalta a felelősséget

Áramszünet okoz nehézséget Berlin délnyugati részén, Zehlendorf kerületében is Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP
Áramszünet okoz nehézséget Berlin délnyugati részén, Zehlendorf kerületében is. Fotó: AFP

Kristina Schröder (CDU) volt szövetségi családügyi miniszter a délnyugat-berlini áramszünet kapcsán az aggodalmának adott hangot. A politikus katasztrófától tart: „35 ezer háztartás öt napig áram nélkül – ez előre láthatóan több száz, akár több ezer halálesetet jelent!” – írta az X-en. Egy másik bejegyzésében hangsúlyozta:

A helyszínen lévő mentőalakulatok mindent megtesznek, és a berliniek nagy segítőkészséget mutatnak. Ennek ellenére további erőfeszítésekre lesz szükség. Sok idős ember rekedt fagyos lakásában mindenféle információ nélkül. Ha az emberek nem kopogtatnak minden ajtón, a helyzet kritikussá válhat.

A villamosenergia-hálózatot üzemeltető Stromnetz Berlin szerint az áramszünet az időjárási körülmények miatt legalább csütörtökig fennmarad, a hálózati helyreállítási munkálatok ugyanis napokig tartanak, és az előrejelzések szerint a fagypont feletti hőmérsékletre is csak péntektől lehet számítani az érintett térségben.

Néhány háztartás gyorsabban visszakapta az áramellátást. Hétezer háztartás és százötven üzleti ügyfél kapott újra áramot Lichterfelde városrész egyes részein, azonban ott is háromezer lakás továbbra is áram nélkül van.

Összességében legalább 37 ezer fogyasztó továbbra is áram nélkül van.

Ez katasztrofális következményekkel járhat Zehlendorf, Nikolaussee, Wannsee és Lichterfelde egyes részein lakók számára.

 

A berlini lakosság rablásoktól tart

A Jungen Freiheitnak nyilatkozó lakosok attól tartanak, hogy rablások kezdődnek a környéken, ezért nem merik elhagyni az otthonaikat. A riasztórendszerek sem működnek. Egy családi házas területen élő lakos a portálnak elmondta, hogy azokban az utcákban, ahol ő lakik, problémás lakosság él, olyan fiatal férfiakkal, akik arab országokból származnak. 

Nem tudni, hogyan reagálnak a helyzetre. Én és néhány szomszédom a legrosszabbra számítunk

 – mondta. A kialakított vészhelyzeti szállások nem jelentenek alternatívát, mert a lakosok többsége őrzi saját otthonát.

A mínusz fokok mellett bekövetkező áram- és fűtéskimaradás miatt a vízvezetékek is megrepedhetnek, ami további problémákat jelenthet. Sok lakás az áramkimaradás megszüntetése után is lakhatatlanná válhat. Egy szakértő arra hívta fel a berliniek figyelmét, hogy zárják el a vizet, és kérjenek segítséget a sürgősségi szolgálattól, a házkezelőtől vagy a tulajdonostól, ugyanis ha nem megfelelően kezelik a váratlan helyzetet, akár a biztosító is megtagadhatja a káresemény után járó kifizetést.

 

Borítókép: Egy parkoló autót egy másik autó világít meg egy áramszünet alatt Berlin délnyugati részén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu