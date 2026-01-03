Berlin elsötétült, több tízezren maradtak áram és fűtés nélkül

Több tízezer otthon maradt áram nélkül a német fővárosban. Berlin azután sötétült el, miután ismeretlenek felgyújtottak egy vezetéket. A hatóságok elrendelték a nyomozást az ügyben, azonban 45 000 ember továbbra is áram, sok esetben pedig fűtés nélkül van – írja a The Guardian.
A rendőrség mintegy 160 rendőrt vezényelt a Lichterfelde környéki incidens helyszínére, és közölte, hogy „gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak”. A tájékoztatás szerint a hatóságokat szombat kora reggel értesítették, hogy egy erőmű közelében lévő hídon több nagyfeszültségű kábel kigyulladt.
Egyes háztartások fűtés nélkül maradhatnak, mivel a kimaradás a helyi rendszereket is érintette egy olyan időszakban, amikor a német fővárost hó borítja, és a hőmérséklet fagypont körül mozog.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!