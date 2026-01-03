Berlin elsötétült, több tízezren maradtak áram és fűtés nélkül

Több tízezer otthon maradt áram nélkül a német fővárosban. Berlin azután sötétült el, miután ismeretlenek felgyújtottak egy vezetéket. A hatóságok elrendelték a nyomozást az ügyben, azonban 45 000 ember továbbra is áram, sok esetben pedig fűtés nélkül van – írja a The Guardian.

Berlin súlyos áramkimaradással indította az évet

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A rendőrség mintegy 160 rendőrt vezényelt a Lichterfelde környéki incidens helyszínére, és közölte, hogy „gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak”. A tájékoztatás szerint a hatóságokat szombat kora reggel értesítették, hogy egy erőmű közelében lévő hídon több nagyfeszültségű kábel kigyulladt.