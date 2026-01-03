BerlinNémetországáramszünet

Berlin elsötétült, több tízezren maradtak áram és fűtés nélkül

Több tízezer otthon maradt áram nélkül a német fővárosban, miután egy vezetéket megrongáltak. Berlin elsötétült, a hatóságok gyújtogatás miatt nyomoznak, a szolgáltató szerint a helyreállítás sok időt vesz majd igénybe. Rengetegen maradtak fűtés nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 22:16
Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
Több tízezer otthon maradt áram nélkül a német fővárosban. Berlin azután sötétült el, miután ismeretlenek felgyújtottak egy vezetéket. A hatóságok elrendelték a nyomozást az ügyben, azonban 45 000 ember továbbra is áram, sok esetben pedig fűtés nélkül van – írja a The Guardian.

Berlin súlyos áramkimaradással indította az évet
Berlin súlyos áramkimaradással indította az évet 
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A rendőrség mintegy 160 rendőrt vezényelt a Lichterfelde környéki incidens helyszínére, és közölte, hogy „gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak”. A tájékoztatás szerint a hatóságokat szombat kora reggel értesítették, hogy egy erőmű közelében lévő hídon több nagyfeszültségű kábel kigyulladt. 

Egyes háztartások fűtés nélkül maradhatnak, mivel a kimaradás a helyi rendszereket is érintette egy olyan időszakban, amikor a német fővárost hó borítja, és a hőmérséklet fagypont körül mozog.

„Különösen súlyos áramkimaradásról van szó, amely több tízezer háztartást és vállalkozást érint, beleértve kórházakat, számos szociális intézményt és vállalatot” – nyilatkozta egy tisztviselő. A hírek szerint a javítási munkálatok „nagyon sokáig fognak tartani”, mert a hideg időjárás akadályozza az új földalatti kábelek lefektetését.

A lakosokat arra kérték, hogy amennyiben lehet, csak a szükséges esetben használják telefonjaikat és mindig legyen náluk zseblámpa. 

A hírek szerint a háztartásokban akár már vasárnap reggel helyreállhat az áramszolgáltatás, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett. A tisztviselők szerint a szombati áramszünet súlyosabb volt, mint az a szeptemberi, amikor Berlinben szintén tízezrek maradtak áram nélkül, miután tűz ütött ki több elektromos oszlopnál is. A rendőrség ebben az esetben is gyújtogatásra gyanakodott, és egy meg nem nevezett anarchista csoport vállalta a felelősséget a tűz keletkezéséért online. 

Borítókép:  Rendőr egy kereszteződésben az áramkimaradás alatt (Fotó: AFP)

