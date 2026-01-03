Európa-szerte pokollá változtak az utcák szilveszter éjjelén, így tomboltak a vandálok + videó

Hasonló esetek a németeknél

Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések kísérték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, miközben Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.

Lipcsében rendőröket támadtak meg, több helyszínen szemeteseket gyújtottak fel, és üvegekkel dobálták meg az intézkedőket. A Connewitz negyedben, amely korábban is ismert volt zavargásairól, kordonokat kellett felállítani.

Borítókép: Francia rendőrörs (Fotó:AFP)