Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt

rendőrségszilveszterFranciaországerőszak

Európa-szerte pokollá változtak az utcák szilveszter éjjelén, így tomboltak a vandálok + videó

Avignonban csoportosan támadtak rendőrökre az utcán. A szilveszter estéjén történt incidens sajnos nem egyedülálló eset Nyugat-Európában. Németország évek óta küzd az újév éjszakáján történő zavargásokkal, amelyek személyi sérülések tömkelegét, tűzeseteket és alkalmanként halált is okoznak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 9:16
Francia rendőrörs
Francia rendőrörs Forrás: AFP
Az avignoni rendőrség számára rendkívüli eseményekkel telt a szilveszteri éjszaka. Január elsején, nem sokkal éjfél után egy járőrkocsi a Reine Jeanne térségében teljesített szolgálatot, amikor pirotechnikai eszközökkel célzott lövések érték. A tűzijátékokat egyértelműen a rendőrautóra irányították – tájékoztatott az esetről az Origo.

Szilveszter este egy nagyobb csoport a francia rendőrökre lőtt tűzijátékokkal.
Szilveszter este egy nagyobb csoport a francia rendőrökre lőtt tűzijátékokkal. Fotó: AFP

Amikor az egyenruhások megpróbálták elfogni az elkövetőket, a helyzet hirtelen súlyosbodott: mintegy harminc ember lépett fel velük szemben fenyegető módon. 

A rendőröket körbevették, megtámadták, és újabb tűzijátékokat lőttek rájuk.

Mégis, a rendzavarók aggresszív viselkedésének ellenére sikerült elfogni azt a személyt, aki a pirotechnikai eszközt használta. Az intézkedések során összesen hat embert vettek őrizetbe, közülük egyet az avignoni ügyészség elé állítottak. Az érintett január 2-án, pénteken jelent meg a helyi büntetőbíróságon, ahol időhalasztást kért a védekezés előkészítésére. Az incidens következtében nyolc rendőr sérüléseket szenvedett, ezért többnapos felépülésre szorulnak.

Hasonló esetek a németeknél

Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések kísérték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, miközben Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.

Lipcsében rendőröket támadtak meg, több helyszínen szemeteseket gyújtottak fel, és üvegekkel dobálták meg az intézkedőket. A Connewitz negyedben, amely korábban is ismert volt zavargásairól, kordonokat kellett felállítani. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

