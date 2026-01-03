VenezuelaCaracasrobbanás

Robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosban + videók

Több repülőgépet is hallani lehetett Venezuela fővárosában szombatra virradó hajnalban. Caracasból több robbanásról is beszámoltak. Bár a robbanások oka még nem tisztázott, Donald Trump amerikai elnök már többször figyelmeztette a latin-amerikai országot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 8:23
Nicolás Maduro Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban – számolt be róla a Reuters. A hírügynökség szerint a város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt. 

Robbanásokról számoltak be Caracasból Forrás: Képernyőfelvétel
Robbanásokról számoltak be Caracasból (Forrás: Képernyőkép)

A robbanások oka egyelőre nem tisztázott, a CNN ugyanakkor emlékeztet, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok fokozottan fog fellépni a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatok ellen, és hogy a szárazföldi csapások is hamarosan megkezdődnek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a latin-amerikai ország elnöke, Nicolás Maduro a VTV venezuelai állami televíziónak adott, a minap sugárzott interjújában arról beszélt, hogy Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében.

Mint ismert, az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

A Maduro-kormányzat ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu