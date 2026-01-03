Robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosban + videók

Repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban – számolt be róla a Reuters. A hírügynökség szerint a város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt.

Robbanásokról számoltak be Caracasból (Forrás: Képernyőkép)

A robbanások oka egyelőre nem tisztázott, a CNN ugyanakkor emlékeztet, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok fokozottan fog fellépni a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatok ellen, és hogy a szárazföldi csapások is hamarosan megkezdődnek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a latin-amerikai ország elnöke, Nicolás Maduro a VTV venezuelai állami televíziónak adott, a minap sugárzott interjújában arról beszélt, hogy Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében.

Mint ismert, az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

A Maduro-kormányzat ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)