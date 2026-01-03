Robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosban + videók

Repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban – számolt be róla a Reuters. A hírügynökség szerint a város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt.
A robbanások oka egyelőre nem tisztázott, a CNN ugyanakkor emlékeztet, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok fokozottan fog fellépni a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatok ellen, és hogy a szárazföldi csapások is hamarosan megkezdődnek.
Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a latin-amerikai ország elnöke, Nicolás Maduro a VTV venezuelai állami televíziónak adott, a minap sugárzott interjújában arról beszélt, hogy Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében.
Mint ismert, az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.
A Maduro-kormányzat ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.
Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)
