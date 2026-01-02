A venezuelai elnök kész tárgyalni az Egyesült Államokkal

– Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék – jelentette ki Nicolás Maduro.

Hozzátette: mind ez idáig egyszer, novemberben beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta továbbá, hogy hazája védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela védelmét.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből. Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító olaját, továbbá a földgázát, az aranyát és az egyéb ásványkincseit is.

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)