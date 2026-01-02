VenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro

A venezuelai elnök kész tárgyalni az Egyesült Államokkal

Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében – jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott, csütörtökön sugárzott interjújában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 02. 8:27
Nicolás Maduro Fotó: STRINGER Forrás: AFP
– Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék – jelentette ki Nicolás Maduro.

Hozzátette: mind ez idáig egyszer, novemberben beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta továbbá, hogy hazája védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela védelmét.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből. Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító olaját, továbbá a földgázát, az aranyát és az egyéb ásványkincseit is.

 

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

