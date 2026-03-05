autós hírkínai autóBYD Atto 2BYDplug-in hibrid

Megtört a jég, befutott a tízmillió forintnál olcsóbb plug-in hibrid autó

Hétköznap villanyautóként, hétvégi túrán benzinesként használható a Suzuki S-Cross-méretű új SUV. Lássuk, mit tud a műfajban igen kedvező árú BYD Atto 2 DM-i, amelynek hamarosan lesz egy fontos hazai vonatkozása is.

2026. 03. 05. 11:54
BYD Atto 2 Forrás: BYD
A BYD Seal U DM-i és a BYD Seal 6 DM-i után a kínai gyártó plug-in hibrid (PHEV) technológiája a kis SUV-nak számító Atto 2 kínálatában is megjelent: a DM-i változat az elektromos vezetési élmény és a hosszú, akár 1000 km-es mindennapi hatótávolság kombinációját kínálja a gyártója szerint. Mint a gyár közleményéből kiderült, az Atto 2 DM-i karosszériája 4,330 mm hosszú (20 mm-rel nagyobb a tisztán elektromos modellváltozatokénál), 1,830 mm széles és 1,675 mm magas. Tengelytávolsága 2,620 mm, a túlnyúlások pedig a jellegzetes SUV-arányokhoz illően rövidek. 425 literes a csomagtartó, amely a hátsó üléstámlák előre döntésével 1335 literre bővíthető.

BYD Atto 2
A Super DM plug-in hibrid hajtás számos, csak a BYD-ra jellemző műszaki újdonságot kínál. Ilyen a nagyfordulatszámú villanymotor szerkezetébe integrált szabályozó elektronika, a Blade akkumulátor, és a kifejezetten ehhez a hajtáslánchoz tervezett, különösen magas (43,04%-os) termikus hatásfokú 1,5 literes szívó benzinmotor.

BYD Atto 2
Elektromos (EV) üzemmódban csak a villanymotor mozgatja az autót. Hibrid (HEV) üzemben is ez a helyzet az esetek túlnyomó többségében, ugyanakkor ilyenkor a benzinmotor is dolgozik, tölti az akkumulátort és áramot termel az elektromos hajtás számára. Ha többletteljesítményre van szükség, HEV üzemben a rendszer sorosból párhuzamos működésbe kapcsol, így a benzines és a villanymotor közösen hajtja az első kerekeket, de az akkut sosem engedi teljesen lemerülni.

BYD Atto 2
Az Atto 2 akár 40 vagy 90 km megtételére is képes a benzinmotor használata nélkül,

attól függően, hogy a kis (7,8 kWh) vagy a nagy akkus (18 kWh) változatról van-e szó. Előbbi 166, utóbbi 212 lóerős rendszerteljesítményt kínál, a súlyozott kombinált benzinfogyasztás lemerült akkuval is csak 5,1 l/100 km, miközben a teljes hatótávolság eléri a 930, illetve az 1000 km-t. Míg az alapváltozat (Active) 9,1, addig a csúcsmodell (Boost) 7,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetéből 100 km/h-ra, végsebessége mindkettőnek 180 km/h.

BYD Atto 2
A DM-i modellváltozatok felszereltsége némileg eltér az elektromos Atto 2 modellétől. Már a 

9,99 millió forintos alapmodellben

is benne van a 16 colos alufelni garnitúra, a metálfényezés, a LED-es fényszóró és hátsó világítás, a külső visszapillantók elektromos állítása, az esőérzékelő, a vezető előtti 8,8 col képátlójú kijelző, a 12,8 colos középkonzoli érintőképernyő, a négy USB-C csatlakozó, a tolatóradar, a tolatókamera, az adaptív tempomat, valamint az okostelefonra vagy okosórára is telepíthető okoskulcs. 1,2 millióval drágább az erősebbik Boost változat, de abban nem csak nagyobb az akkumulátor, hanem gyorsabban is lehet tölteni (3,3 helyett 6,6 kW-tal), továbbá a felszereltség is gazdagabb.

info

Megkezdődött a próbatermelés, és már az első félévben felfut a gyártás a szegedi BYD üzemben, így idővel onnan fognak a szalonokba érkezni plug-in hibrid Atto 2-esek.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

