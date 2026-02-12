Különcök ne kíméljenek! - Nio Firefly menetpróba

Rendkívüli

Megérkezett Magyarországra a kínai Nio márka, és elhozta a fiataloknak készített, érdekes tekintetű modelljét is. Vezettük az elektromos hajtású, meglepő extrákat felvonultató városi kisautót, mely nem diszkontárú, de így is sok európai riválisának komoly kihívója lehet.

Lővei Gergely
2026. 02. 12. 8:20
Nem akar SUV lenni, hanem klasszikus kisautó: a fekete burkolatok a városi élet kihívásai miatt kerültek rá. Fotó: Lővei Gergely
Európai szemnek idegennek tűnhet, de a Firefly, azaz szentjánosbogár névre keresztelt villanyautó megjelenését a Nio müncheni stúdiójában készítették. Ha sikerül túltennie magát az embernek a hármas motívumot erőltető külső lámpákon – amelyek miatt igazán feltűnő jelenséggel van dolgunk –, valójában nincsenek rendhagyó formai megoldások, csak egy sima vonalvezetésű kisautót látunk. A rovarszerű szemek mellett még a képeken látható lavender nevű (a forgalmi szerint bíbor/lila) nevű alapáras fényezés miatt is sokan utánafordulnak, aki vissza akar venni a különcségből, annak 270 ezer forintot kell fizetnie a másfajta színért.

Csak pár millimérettel nyúlik túl a négyméteres hosszúságon; az Euro-NCAP töréstesztje ötcsillagos lett
Fotó: Lővei Gergely

Érdemes leszögezni, hogy nagyobb modelljeihez hasonlóan ebből sem készít fapados alapverziót a Nio (nem összetévesztendő a szintén kínai Niu villanyrobogó-márkával), így mára a Select kivitel (11,99 millió forint) is megkapja a teljes vezetőtámogató-rendszer csomagot és a legfőbb kényelmi extrákat. Ezeken felül a Comfort felszereltségi szint (12,99 millió forint) olyan finomságokkal csábít, mint például az üvegtető, a masszázsfunkciós vezetőülés, az Alcantara kárpit, a szellőztetett első ülések, az indukciós telefontöltő. A négy méter hosszú kisautók szegmensben bizony párját ritkítja ez a kényeztetés!

Minőségi a beltér, tűéles és villámgyors a grafika, de a világos műszerfal tükröződik a szélvédőn
Fotó: Lővei Gergely

Stílusuk alapján a piacon a Renault 5 és az elektromos Mini komoly ellenfél, előbbi sokkal olcsóbb, utóbbi a vezetési élményre helyez nagyobb figyelmet. Persze akadnak más európai kihívói is (például az Opel Corsa Electric, illetve az idén érkező VW ID.Polo), ugyanakkor a kisméretű kínai villanyautók közül a BYD Dolphin Surf és a Leapmotor T03 egyértelműen alacsonyabb polcon helyezkednek el. Természetesen a Firefly is zöld rendszámmal kerül forgalomba és a céges vásárlók igényelhetik rá az állami vásárlási támogatást, konfigurálásnál pedig számos kiegészítővel lehet egyedivé tenni. 

Kifinomult működés és hiányzó csereakku

Mielőtt alapos tesztre érkezne hozzánk a legkisebb Nio, egy rövid próbaúton már ki tudtuk próbálni az egyik első hazánkban forgalomba helyezett példányt. Első benyomásaink szerint kényelmes hangolású a felfüggesztés, ami igazi áldás a kétes minőségű fővárosi utakon, ugyanakkor feleslegesnek tűnik az alul-felül kiegyenesített, kis átmérőjű kormány, mert még Sport üzemmmódba kapcsolva is érzéketlen az irányítás. A hátsó kerekeket hajtó 141 lóerős teljesítményű, 200 Nm-es legnagyobb forgatónyomatékú villanymotorral nem okoz gondot még az autópálya-tempó sem, szerencsére ilyenkor is síri csend uralkodik az utastérben.

Háromféle menetmód választható; állítható a visszatáplálás erőssége, egészen egypedálos vezetésig
Fotó: Lővei Gergely

Noha a menetpróba idején hideg szürkeség uralkodott, még napsütés nélkül is tükröződött a szélvédőn a világos műszerfalburkolat (220 ezer forintos felár ellenében adják a travertine bézs színösszeállítást). Kár, mert ezt leszámítva nem lehet belekötni a minőségérzetbe, puha anyagok és szövetkárpit borít mindent, az ablakemelő-kapcsolókra még az ujj tapadását javító barázdák is kerültek. Nem csak az utastér tágas, a csomagtartó is az, hiszen a 404 literes hátsó traktushoz hozzájön még egy 92 literes első rekesz (frunk) is, utóbbi széles és mély kialakítású.

Tágas a csomagtér, de alatta kicsi a rekesz. Sebaj, a töltőkábelnek úgyis ott van a frunk
Fotó: Lővei Gergely

Kizárólag 41,2 kWh kapacitású akkumulátorral kínálják a Firefly-t, ami 320-330 kilométeres hatótávolságot ígér; a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 100 kW-tal van lehetőség (10-80% 29 perc). Noha a még csak egy hazai – nemrég Budapesten megnyitott - szalonnal rendelkező Nio márka többi modelljéhez hasonlóan a Firefly is elvileg alkalmas akkumulátor-cserére, egyelőre nincs arról szó, hogy bevezetnék e funkciót a régióban: az importőr tájékoztatása szerint figyelik a helyzetet, de egyelőre nem tűnik rentábilisnak az előfizetéses konstrukció.

Megegyezik az első és hátsó lámpák formája. Külső áramforrásként is lehet használni az akkut 3,6 kW-ig
Fotó: Lővei Gergely

Megérkeztek a nagytestvérek is

A kínai Nio 2022-ben nyitotta meg Biatorbágyon a magyarországi gyárát – ott azonban nem autókat, hanem akkumulátor-cserélő állomásokat készítenek és fejlesztenek. Most az AutoWallis segítségével lép piacra a régióban a márka, a prémium szegmens mellett a fiatalokat célzó Firefly típussal. Előbbiben az európai igényekhez igazodva szedánt és kombit kínálnak (ET5 és ET5 Touring), emellett két SUV-modelljük is elérhető (EL6 és EL8) – a teljesítmény 490 és 653 lóerő közötti. Napjaink népes villanyautó-mezőnyéből fejlett digitális szolgáltatásokkal és mindent kielégítő felszereltséggel szeretne kitűnni a márka.

Fotó: Lővei Gergely

 

 

