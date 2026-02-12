Különcök ne kíméljenek! - Nio Firefly menetpróba

Európai szemnek idegennek tűnhet, de a Firefly, azaz szentjánosbogár névre keresztelt villanyautó megjelenését a Nio müncheni stúdiójában készítették. Ha sikerül túltennie magát az embernek a hármas motívumot erőltető külső lámpákon – amelyek miatt igazán feltűnő jelenséggel van dolgunk –, valójában nincsenek rendhagyó formai megoldások, csak egy sima vonalvezetésű kisautót látunk. A rovarszerű szemek mellett még a képeken látható lavender nevű (a forgalmi szerint bíbor/lila) nevű alapáras fényezés miatt is sokan utánafordulnak, aki vissza akar venni a különcségből, annak 270 ezer forintot kell fizetnie a másfajta színért.

Csak pár millimérettel nyúlik túl a négyméteres hosszúságon; az Euro-NCAP töréstesztje ötcsillagos lett

Fotó: Lővei Gergely

Érdemes leszögezni, hogy nagyobb modelljeihez hasonlóan ebből sem készít fapados alapverziót a Nio (nem összetévesztendő a szintén kínai Niu villanyrobogó-márkával), így mára a Select kivitel (11,99 millió forint) is megkapja a teljes vezetőtámogató-rendszer csomagot és a legfőbb kényelmi extrákat. Ezeken felül a Comfort felszereltségi szint (12,99 millió forint) olyan finomságokkal csábít, mint például az üvegtető, a masszázsfunkciós vezetőülés, az Alcantara kárpit, a szellőztetett első ülések, az indukciós telefontöltő. A négy méter hosszú kisautók szegmensben bizony párját ritkítja ez a kényeztetés!

Minőségi a beltér, tűéles és villámgyors a grafika, de a világos műszerfal tükröződik a szélvédőn

Fotó: Lővei Gergely

Stílusuk alapján a piacon a Renault 5 és az elektromos Mini komoly ellenfél, előbbi sokkal olcsóbb, utóbbi a vezetési élményre helyez nagyobb figyelmet. Persze akadnak más európai kihívói is (például az Opel Corsa Electric, illetve az idén érkező VW ID.Polo), ugyanakkor a kisméretű kínai villanyautók közül a BYD Dolphin Surf és a Leapmotor T03 egyértelműen alacsonyabb polcon helyezkednek el. Természetesen a Firefly is zöld rendszámmal kerül forgalomba és a céges vásárlók igényelhetik rá az állami vásárlási támogatást, konfigurálásnál pedig számos kiegészítővel lehet egyedivé tenni.

Kifinomult működés és hiányzó csereakku

Mielőtt alapos tesztre érkezne hozzánk a legkisebb Nio, egy rövid próbaúton már ki tudtuk próbálni az egyik első hazánkban forgalomba helyezett példányt. Első benyomásaink szerint kényelmes hangolású a felfüggesztés, ami igazi áldás a kétes minőségű fővárosi utakon, ugyanakkor feleslegesnek tűnik az alul-felül kiegyenesített, kis átmérőjű kormány, mert még Sport üzemmmódba kapcsolva is érzéketlen az irányítás. A hátsó kerekeket hajtó 141 lóerős teljesítményű, 200 Nm-es legnagyobb forgatónyomatékú villanymotorral nem okoz gondot még az autópálya-tempó sem, szerencsére ilyenkor is síri csend uralkodik az utastérben.