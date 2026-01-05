Egyszerre modern és bájosan retró: az év műszerfalát mutatta be a VW

Régen előzte meg akkora várakozás egy új Volkswagen modell bevezetését, mint ami az ID.Polónál tapasztalható: a valamivel több mint négyméteres villanyautó városbarát alapterületen tágas utas- és csomagteret ígér, az új MEB+ platformra épülve modern technikával, ugyanakkor megfizethető, 25 ezer euró (átszámítva tízmillió forint) alatti indulóáron. Aki hajlandó többet áldozni rá, 450 kilométeres hatótávot ígérő nagy akkus változatban, vagy sportos GTI-ként (226 lóerővel) is megvásárolhatja majd, várhatóan az idei második negyedévtől.

Fotó: Volkswagen AG

Már javában futják tesztjeiket az előszériás példányok, és a gyártó által közzétett álcázófóliás képek alapján a villanyautóknál nem ritka futurisztikus dizájn helyett könnyen emészthető formavilágra törekedtek a tervezők, most pedig a belső teret is részletesen meg lehet ismerni. Ez nem csak önmagában a Polo miatt érdekes, hanem azért is, mert meghatározza a márka későbbi elektromos (ID) modelljeinek fejlesztési irányát. Utóbbit pedig az ID.3 megjelenése óta rengeteg kritika érte a macerás érintőkapcsolók, a csúszkás – eleinte kivitágítatlan – hőfokszabályzás és az olyan spórolási trükkök miatt, mint a közös gombokra zsúfolt első-hátsó ablakemelő gombok.

Fotó: Volkswagen AG

Nos, mindez a múlté lesz: rendes, könnyen kezelhető fizikai kapcsolók sorakoznak a két kormányküllőn, a vezetőoldali ajtóbehúzónál és középen a szellőzőrostélyok alatt; utóbbiról lehet vezérelni a klíma fő funkcióit, illetve itt kapott helyet az elakadásjelző kapcsolója is. A Volkswagen közleménye az ügyféligények figyelembevételére hivatkozik, amiben persze van igazság, de ne feledjük, hogy az Euro NCAP sem veszi jó néven a jövőbeni töréstesztjeinél, ha az autók alapvető funkcióit menüben kell keresgélni. Sok gyártó még a hifi hangerőszabályzásával is képes kihívás elé állítani a felhasználókat, a korábbi hibákból okulva az ID.Polo minimalista középkonzoljára potméteres, zeneszámléptetésre is alkalmas volume gomb került.

Fotó: Volkswagen AG

Persze a belteret így is a két jókora, 10,25 és 13 colos képernyő uralja, de sokat hozzátesz az otthonosság érzetéhez, hogy az ajtópanelek mellett a műszerfalra is kárpitréteg került. Megmaradtak a többi ID-modell play és pause logós pedálborításai (lesz amúgy egypedálos mód is), de a legnagyobb durranásnak a retró grafika bevezetése ígérkezik. Az érintőképernyőn egy magnókazettáról lehet zenét választani, a digitális műszercsoporton pedig a Golf I-re és a Polo II-re emlékeztető megjelenítést állíthat be, akinek tetszik a nyolcvanas évek stílusa.