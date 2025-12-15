Úton van a Volkswagen rég várt, megfizethető villanyautója

Már 2013-ban sokak érdeklődését felkeltette a német gyártó ID.2all tanulmányautója, jövő tavasszal pedig – nem igazán jelentős – formai változtatásokkal megjelenik a szalonokban a szériaváltozat is, ID.Polo néven. Utóbbi lépéssel egyértelművé válik, hogy az új modell a fél évszázados fennállása során több mint húszmillió példányban értékesített Polo-család tagja lesz, de elektromos hajtásához illően új műszaki alapokon, a fronthajtású MED+ platformon. Jelenleg álcázásként is szolgáló színes fóliákkal tesztelik előszériás példányait a gyártás helyéül szolgáló Spanyolország útjain, és a tervek szerint 25 ezer eurós (átszámítva tízmillió forint alatti) alapáron vezetik be.

Fotó: Volkswagen AG

A Renault 5 E-Tech és társai kihívójának szánt, 4,03 méter hosszú kiskategóriás autó tágas utas- és alaphelyzetben 435 literes csomagteret ígér, bő másfél tonnás saját tömeg mellett. Három teljesítményszint (116, 135 és 211 lóerő) jelenti majd a kezdeti választékot, és még a jövő év második felében megérkezik a harcias GTI sportváltozat (226 lóerő). Kiviteltől függően lítium-vasfoszfát (37 kWh) vagy nikkel-mangán-kobalt (52 kW) akkucsomag kerül a padlóba, maximum 450 km hatótávot ígérve, és állítólag az élvezetes vezethetőségre is nagy hangsúlyt helyeztek. Az újdonság mellett a régi benzines Polo is a kínálat része marad, immár dél-afrikai importból – jelenleg hazánk legolcsóbb új autójaként.