kulturális és innovációs minisztériumzávogyán magdolnahóhelyzet

Rugalmas jegykezelést biztosítanak a hóhelyzet miatt

A kulturális tárca segíti a havazás miatt távol maradó nézőket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 21:50
Békéscsabai Jókai Színház
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívüli téli időjárás miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tájékoztatással fordult a magyar közönséghez. Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár közleményében hangsúlyozta, hogy a tárca és a fenntartása alá tartozó intézmények számára a több térséget érintő helyzetben is a látogatók biztonsága, valamint a kulturális javakhoz való zavartalan hozzáférés biztosítása a legfontosabb szempont.

A minisztérium felhívása értelmében az előadó-művészeti szervezetek a korábbi években már bevált, méltányos gyakorlatot alkalmazzák azokkal a jegytulajdonosokkal szemben, akik az útviszonyok miatt nem tudnak eljutni a rendezvényekre. 

Az intézmények segítenek abban, hogy ha szükséges, a megváltott belépőket más időpontra vagy másik előadásra foglalhassák át az érintettek. Abban az esetben, ha a csere valamilyen okból nem valósítható meg, a szervezők az adott intézmény szabályzata szerint a jegyár visszatérítésére is lehetőséget biztosítanak.

Az államtitkár kiemelte, hogy a konkrét feltételekről minden esetben az adott kulturális színtér nyújt részletes felvilágosítást.

A minisztérium ugyanakkor fokozott óvatosságra inti az útnak indulókat, kérve őket, hogy:

az aktuális időjárási és közlekedési viszonyokat figyelembe véve tervezzék meg utazásukat, és amennyiben az időjárási körülmények miatt akadályba ütköznek az előadásokon való részvételben, haladéktalanul jelezzék ezt az érintett intézmények felé.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Garantált összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.