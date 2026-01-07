Rugalmas jegykezelést biztosítanak a hóhelyzet miatt

A rendkívüli téli időjárás miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tájékoztatással fordult a magyar közönséghez. Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár közleményében hangsúlyozta, hogy a tárca és a fenntartása alá tartozó intézmények számára a több térséget érintő helyzetben is a látogatók biztonsága, valamint a kulturális javakhoz való zavartalan hozzáférés biztosítása a legfontosabb szempont.
A minisztérium felhívása értelmében az előadó-művészeti szervezetek a korábbi években már bevált, méltányos gyakorlatot alkalmazzák azokkal a jegytulajdonosokkal szemben, akik az útviszonyok miatt nem tudnak eljutni a rendezvényekre.
Az intézmények segítenek abban, hogy ha szükséges, a megváltott belépőket más időpontra vagy másik előadásra foglalhassák át az érintettek. Abban az esetben, ha a csere valamilyen okból nem valósítható meg, a szervezők az adott intézmény szabályzata szerint a jegyár visszatérítésére is lehetőséget biztosítanak.
Az államtitkár kiemelte, hogy a konkrét feltételekről minden esetben az adott kulturális színtér nyújt részletes felvilágosítást.
A minisztérium ugyanakkor fokozott óvatosságra inti az útnak indulókat, kérve őket, hogy:
az aktuális időjárási és közlekedési viszonyokat figyelembe véve tervezzék meg utazásukat, és amennyiben az időjárási körülmények miatt akadályba ütköznek az előadásokon való részvételben, haladéktalanul jelezzék ezt az érintett intézmények felé.
