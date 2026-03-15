Menczer: Április 12-én is többen leszünk!

Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy a hivatalos adatok szerint a Kossuth téren 180 ezren, a Hősök terén pedig 150 ezren vettek részt a rendezvényeken.
A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
„Ma is többen voltunk, és április 12-én is többen leszünk.”
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a mobilcella-adatok előzetes elemzése szerint mintegy 180 ezren vettek részt az állami ünnepségen a Kossuth téren és környékén, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton körülbelül 150 ezren voltak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!