Menczer: Április 12-én is többen leszünk!

Menczer Tamás közösségi oldalán arról írt, hogy a hivatalos adatok szerint a Kossuth téren 180 ezren, a Hősök terén pedig 150 ezren vettek részt a rendezvényeken.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

„Ma is többen voltunk, és április 12-én is többen leszünk.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a mobilcella-adatok előzetes elemzése szerint mintegy 180 ezren vettek részt az állami ünnepségen a Kossuth téren és környékén, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton körülbelül 150 ezren voltak.