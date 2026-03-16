Mi lettünk a békés többség, és mi leszünk a győztes többség!

„A kampány teljes gőzzel folytatódott, és egy újabb héttel kerültünk közelebb az április 12-i választásokhoz. Ezen a héten is bőven kijutott a jó hírekből: a XXI. Század Intézet friss kutatásából kiderült, hogy stabilan vezet a Fidesz. A felmérés szerint egy hónappal a választás előtt a politikailag aktív szavazók körében 46 százalékon áll a Fidesz–KDNP, míg a Tisza Párt 41 százalékon, vagyis öt százalékpontos kormánypárti előnyt mértek. A kutatás szerint a kampány erősödésével csökkent a bizonytalanok aránya is” – írja Orbán Balázs Facebook-oldalán.

Orbán Balázs: Március 15-én mi lettünk a békés többség!

Ugyancsak jelzésértékű, hogy mindössze 35 nappal a parlamenti választások előtt, az utolsó időközi választáson a Fidesz–KDNP nyert Kazincbarcikán az önkormányzati képviselői helyért folytatott megmérettetésen.

Az eredmény annak tükrében különösen figyelemreméltó, hogy egy hagyományosan baloldali fellegvárnak számító városban sikerült a Tisza Párt által támogatott jelöltet is legyőzni, ahol az elmúlt 16 évben a Fidesz egyszer sem tudott nyerni

– emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs posztjában rámutatott: a választókerületi felmérések újabb hidegzuhanyként érték a baloldalt, mert a nyilvánosságra hozott számok szerint több fontos körzetben is a Fidesz vezet. Így van ez Gyöngyös térségében, Vác környékén és Körmend térségében is. Ezek az adatok azért jelentősek, mert több hagyományosan billegő körzetben is kormánypárti előnyt mutatnak – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Balázs.

A politikai igazgató arra is emlékeztet: mindeközben Ukrajna egyre intenzívebben avatkozik be a magyar választásokba: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból tartja fenn hetek óta Magyarországgal szemben az olajblokádot.

Orbán Balázs szerint a magyarok nagy többsége kiáll Orbán Viktor mellett, és élesen elutasítja az ukrán elnök fenyegetését.

A politikus hangsúlyozta: a vasárnap megmutatta a nemzeti oldal erejét: nehezített terepen több mint kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint októberben, így ez lett az eddigi legnagyobb Békemenet.

Hiába a fenyegetések, hiába a zsarolás, 180 000 ember nyilvánította ki jelenlétével, hogy Magyarország nem hátrál meg. Az ellenfelet is meglepte, hogy milyen sokan vannak a Békemeneten – arra számítottak, hogy ők lesznek többen

– mutatott rá Orbán Balázs, aki azt is hozzátette: március 15-én számos híres ember állt ki a Fidesz mellett, a nemzeti oldal vidéken továbbra is elsöprő támogatást élvez.

A csendes többség egyre inkább erősebbnek is tűnik, mint a hangoskodók. Ebből nagyon könnyen győztes többség lesz.



Bejegyzésében Orbán Balázs ízt írja: az ellenfél rendezvényén a Magyar Turisztikai Ügynökség mobil-cellainformációkra épülő adatai alapján mindösszesen 150 000-en vettek részt, vagyis

a Fidesz nehezített pályán múlta fölül a Tisza mozgósítási képességét.

„Ez utóbbival komoly problémák lehetnek, tekintve, hogy az eseményük törzsközönségét az urbánus, budapesti, liberális közösség alkotja, akiket a Fidesz közösségéhez mérten összemérhetetlenül könnyebb kivinni városon belül az eseményre. A tömegben megjelentek a régi, bukott baloldal szereplői is, csakúgy, mint például Soros György embere, Daniel Freund EP-képviselő, aki a sajtónak elárulta, hogy azért támogatja Magyar Pétert, mert a Tisza Párt elnöke minden pénzügyi és katonai támogatást megadna Ukrajnának” – emelte ki Orbán Balázs, aki szerint a tegnapi rendezvény alapján pontos képet kaphattunk arról is, hogy

kik alkotják a Tisza törzsszavazói táborát: a vonuláson megjelent egy nagy méretű ukrán zászló, több résztvevő is úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy támogatja az ukrán elnököt, támogatják Magyar Péter és Zelenszkij szövetségét, támogatják az ukrán olajblokádot.

„Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége” – írta Orbán Balázs a Facebookon és hangsúlyozta: ezt figyelembe véve biztató fejlemény, hogy a Fidesz az utcák mellett a virtuális teret is egyre inkább betölti. Új trend terjed a TikTokon és más közösségimédia-platformokon is, melyben az alábbi zenére táncolnak a tartalomgyártók:

Magyarország nincs elveszve,

Szavazzatok a Fideszre!

Magyarországról vesz példát a világ,

Hogyan kell védeni népet és hazát.