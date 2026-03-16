BékemenetOrbán BalázsTisza Párt

Mi lettünk a békés többség, és mi leszünk a győztes többség!

Eddig mi voltunk a csendes többség, március 15-én mi lettünk a békés többség, április 12-én mi leszünk a győztes többség! – közölte Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz az utcák mellett a virtuális teret is egyre inkább betölti.

2026. 03. 16. 17:08
Március 15. - Békemenet MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A kampány teljes gőzzel folytatódott, és egy újabb héttel kerültünk közelebb az április 12-i választásokhoz. Ezen a héten is bőven kijutott a jó hírekből: a XXI. Század Intézet friss kutatásából kiderült, hogy stabilan vezet a Fidesz. A felmérés szerint egy hónappal a választás előtt a politikailag aktív szavazók körében 46 százalékon áll a Fidesz–KDNP, míg a Tisza Párt 41 százalékon, vagyis öt százalékpontos kormánypárti előnyt mértek. A kutatás szerint a kampány erősödésével csökkent a bizonytalanok aránya is” – írja Orbán Balázs Facebook-oldalán.

Békemenet
Orbán Balázs: Március 15-én mi lettünk a békés többség!
Fotó: Kurucz Árpád

Ugyancsak jelzésértékű, hogy mindössze 35 nappal a parlamenti választások előtt, az utolsó időközi választáson a Fidesz–KDNP nyert Kazincbarcikán az önkormányzati képviselői helyért folytatott megmérettetésen. 

Az eredmény annak tükrében különösen figyelemreméltó, hogy egy hagyományosan baloldali fellegvárnak számító városban sikerült a Tisza Párt által támogatott jelöltet is legyőzni, ahol az elmúlt 16 évben a Fidesz egyszer sem tudott nyerni 

– emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs posztjában rámutatott: a választókerületi felmérések újabb hidegzuhanyként érték a baloldalt, mert a nyilvánosságra hozott számok szerint több fontos körzetben is a Fidesz vezet. Így van ez Gyöngyös térségében, Vác környékén és Körmend térségében is.  Ezek az adatok azért jelentősek, mert több hagyományosan billegő körzetben is kormánypárti előnyt mutatnak – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Balázs.

A politikai igazgató arra is emlékeztet: mindeközben Ukrajna egyre intenzívebben avatkozik be a magyar választásokba: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból tartja fenn hetek óta Magyarországgal szemben az olajblokádot. 

Orbán Balázs szerint a magyarok nagy többsége kiáll Orbán Viktor mellett, és élesen elutasítja az ukrán elnök fenyegetését. 

A politikus hangsúlyozta: a vasárnap megmutatta a nemzeti oldal erejét: nehezített terepen több mint kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint októberben, így ez lett az eddigi legnagyobb Békemenet. 

Hiába a fenyegetések, hiába a zsarolás, 180 000 ember nyilvánította ki jelenlétével, hogy Magyarország nem hátrál meg. Az ellenfelet is meglepte, hogy milyen sokan vannak a Békemeneten – arra számítottak, hogy ők lesznek többen

– mutatott rá Orbán Balázs, aki azt is hozzátette: március 15-én számos híres ember állt ki a Fidesz mellett, a nemzeti oldal vidéken továbbra is elsöprő támogatást élvez. 

A csendes többség egyre inkább erősebbnek is tűnik, mint a hangoskodók. Ebből nagyon könnyen győztes többség lesz.


Bejegyzésében Orbán Balázs ízt írja: az ellenfél rendezvényén a Magyar Turisztikai Ügynökség mobil-cellainformációkra épülő adatai alapján mindösszesen 150 000-en vettek részt, vagyis 

a Fidesz nehezített pályán múlta fölül a Tisza mozgósítási képességét. 

„Ez utóbbival komoly problémák lehetnek, tekintve, hogy az eseményük törzsközönségét az urbánus, budapesti, liberális közösség alkotja, akiket a Fidesz közösségéhez mérten összemérhetetlenül könnyebb kivinni városon belül az eseményre. A tömegben megjelentek a régi, bukott baloldal szereplői is, csakúgy, mint például Soros György embere, Daniel Freund EP-képviselő, aki a sajtónak elárulta, hogy azért támogatja Magyar Pétert, mert a Tisza Párt elnöke minden pénzügyi és katonai támogatást megadna Ukrajnának” – emelte ki Orbán Balázs, aki szerint a tegnapi rendezvény alapján pontos képet kaphattunk arról is, hogy 

kik alkotják a Tisza törzsszavazói táborát: a vonuláson megjelent egy nagy méretű ukrán zászló, több résztvevő is úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy támogatja az ukrán elnököt, támogatják Magyar Péter és Zelenszkij szövetségét, támogatják az ukrán olajblokádot.

„Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége” – írta Orbán Balázs a Facebookon és hangsúlyozta: ezt figyelembe véve biztató fejlemény, hogy a Fidesz az utcák mellett a virtuális teret is egyre inkább betölti. Új trend terjed a TikTokon és más közösségimédia-platformokon is, melyben az alábbi zenére táncolnak a tartalomgyártók:
Magyarország nincs elveszve,
Szavazzatok a Fideszre!
Magyarországról vesz példát a világ,
Hogyan kell védeni népet és hazát.


Mindent összegezve már előre látható, hogy nagy kijózanodás lesz ebből április 13-án, ezt tegnap minden liberális is megérezte – zárta sorait Orbán Balázs.

Borítókép: Március 15. - Békemenet MTI/Czeglédi Zsolt


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu