Szappanos PéterVarga Barnabásmagyar labdarúgó válogatott

Szappanos Péter megakadt, majd üzent Marco Rossinak, de hogy jön a képbe Dzsudzsák?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szappanos Péter először volt a magyar válogatott kezdőkapusa, s Marco Rossi tervei szerint a Finnország elleni volt egyben a kapus búcsúmeccse is. Az egyértelmű, hogy ez nem Szappanos döntése volt, üzent a szövetségi kapitánynak, ahogy a finnek ellen duplázó Varga Barnabás is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 22:12
Szappanos Péter búcsúja kérdéses, Varga Barnabás duplája biztos, így nyert a magyar válogatott Finnország ellen Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Érdekes, hogy annak idején Szappanos Görögország ellen mutatkozott be, Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén, s a középpályás is hangsúlyozta akkoriban, hogy nem mondta le a válogatottságot, ugyanakkor Rossi azóta sem hívta őt, valószínűleg Szappanost sem fogja.

Varga Barnabás is üzent Marco Rossinak

Yaakobishvili Áron valóra vált álomról beszélt a bemutatkozása után, ő pontosan tudja, hogy jövő kedden, Kazahsztán ellen nem fog játszani, Varga Barnabás viszont a tv-ben üzent Marco Rossinak, hogy szeretne Debrecenben is pályára lépni.

– A sérülésem miatt tavasszal nem tudtam jönni, örülök, hogy lejátszottam az idei első meccsemet a válogatottban, remélem, hogy kedden jön a következő – fogalmazott az AEK Athén támadója, aki duplázott Finnország ellen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu