Szappanos Péter megakadt, majd üzent Marco Rossinak, de hogy jön a képbe Dzsudzsák?

Érdekes, hogy annak idején Szappanos Görögország ellen mutatkozott be, Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén, s a középpályás is hangsúlyozta akkoriban, hogy nem mondta le a válogatottságot, ugyanakkor Rossi azóta sem hívta őt, valószínűleg Szappanost sem fogja.

Varga Barnabás is üzent Marco Rossinak

Yaakobishvili Áron valóra vált álomról beszélt a bemutatkozása után, ő pontosan tudja, hogy jövő kedden, Kazahsztán ellen nem fog játszani, Varga Barnabás viszont a tv-ben üzent Marco Rossinak, hogy szeretne Debrecenben is pályára lépni.

– A sérülésem miatt tavasszal nem tudtam jönni, örülök, hogy lejátszottam az idei első meccsemet a válogatottban, remélem, hogy kedden jön a következő – fogalmazott az AEK Athén támadója, aki duplázott Finnország ellen.