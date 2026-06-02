Nagy fogás Athénban: Varga Barnabás ezentúl a Fradi BL-szereplőjétől kaphatja a gólpasszokat
Sajtóhírek szerint Olekszandr Zubkov az AEK Athén labdarúgócsapatához igazol. A 29 éves ukrán balszélső a török Trabzonsportól érkezik a Marko Nikolics vezette görög bajnokhoz. Egyes források szerint négyéves szerződést ír majd alá a korábban a Ferencvárosban és a Shaktar Donyeckben szerepelt, 45-szörös válogatott támadó. Zubkov így Varga Barnabás csapattársa lehet, már csak a kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
