időcsaládtörténetnappalinagyszülők

A nagyszülők csendes ereje — több mint családi szerep

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Korunk technológiai fejlődése szinte korlátlan hozzáférést biztosít az információkhoz, mégis egyre ritkábban fordulunk azokhoz, akik hosszú évek során szerzett tapasztalataikkal és bölcsességükkel valódi útmutatást nyújthatnak számunkra. Bár az internet néhány másodperc alatt választ ad szinte bármilyen kérdésre, a valódi bölcsesség nem érhető el egyetlen kattintással. A legfontosabb tanulságokat leginkább azok őrzik, akik már hosszú utat jártak be előttünk. A családokban ezt a fontos szerepet rendszerint a nagyszülők töltik be.

Munkatársunktól
2026. 06. 02. 5:45
Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: Pexels

Közös idő, közös érték

Ezért fontos felismerni, hogy a generációk közötti kapcsolat nem magától értetődő, hanem tudatosan ápolandó érték. Egy közös vasárnapi ebéd, egy hosszabb beszélgetés vagy egy látogatás is sokkal többet jelenthet, mint gondolnánk. Ezek az alkalmak nemcsak emlékeket teremtenek, hanem erősítik az összetartozás érzését is. A családi életben az apró pillanatok sokszor fontosabbak, mint a nagy események, mert ezekből épül fel a bizalom és a szeretet. A nagyszülőkkel töltött idő gyakran éppen ezért válik életre szóló emlékké.

A jövő egyik záloga

Az idősödő társadalmak korában a nagyszülők szerepének újragondolása közös feladat. Az aktív időskor egészségügyi és gazdasági kérdés mellett a megbecsülésről is szól: azok tiszteletéről, akik évtizedeken át dolgoztak, családot neveltek és közösséget építettek. Jelenlétük arra emlékeztet, hogy az ember élete nem különálló történet, hanem egy hosszabb folyamat része. Mindannyian egy nemzedékeken átívelő láncba kapcsolódunk: örököljük elődeink tudását, értékeit és tapasztalatait, majd tovább is adjuk azokat.

A modern kor sok mindent megváltoztatott, egy dolog azonban nem: minden nemzedéknek szüksége van arra, hogy tudja, honnan jött. Ebben a nagyszülők szerepe pótolhatatlan, mert emlékeztetnek arra, hogy a jövő csak akkor lehet erős, ha szoros kapcsolatban marad a múlttal.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Dorellik ma is jön, egyenesen a Puskás Arénába

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A népeket attól függetlenül, hogy hová szavaztak áprilisban, csak az érdekli, honnan nézelődik Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu