Pár négyzetméter, ami megváltoztathatja az estéinket

Balkonötletek

Ha még nem laktuk be az erkélyünket, pár apró lépéssel elkezdhetjük.

1. Kerüljön ki egy kényelmes ülőhely!

Nem kell teljes kerti bútor. Egy kisebb szék vagy raklapból készült pad, de akár pár vastagabb ülőpárna is elég lehet ahhoz, hogy valóban használni kezdjük a teret.

2. Használjunk meleg fényeket!

A fényfüzérek, elemes lámpák vagy kisebb mécsesek sokkal otthonosabbá teszik az esti balkonhangulatot. A meleg fények ráadásul nyugtatóbb hatásúak is lehetnek, mint az erős hideg világítás.

3. Vigyünk ki textileket!

Egy puha pléd, párna vagy kültéri szőnyeg azonnal „mini nappali” érzést adhat még egy apró erkélynek is.

4. Nem kell dzsungel — egyetlen növény is számít

Sokan azért nem kezdenek balkonozni, mert úgy érzik, túl kevés a helyük. Pedig akár csak egy balkonláda vagy egyetlen nagyobb növény is sokat változtathat a tér hangulatán. Nevelhetünk például mikrozöldeket itt. Retek, borsó, brokkoli vagy napraforgó — néhány nap alatt látványosan növekednek, ezért gyors sikerélményt adnak. Ráadásul ezek az apró hajtások sok esetben koncentráltabban tartalmazhatnak vitaminokat és antioxidánsokat, mint a teljesen kifejlett növények. Gyorsan nőnek, látványosan változnak, ezért folyamatos sikerélményt adnak. Elég reggel meglocsolni őket, figyelni az első leveleket vagy levágni egy marék friss hajtást a vacsorához és máris nyugodtabbak vagyunk.

5. Hagyjunk helyet a semmittevésnek!

Nem kell minden sarkot telepakolni. A nyugodtabb terek sokszor attól működnek jól, hogy marad bennük egy kis levegő és vizuális nyugalom.

6. Figyeljünk a hangokra!

Egy kis szélcsengő, a madarak odaszoktatása vagy egyszerűen az esti csend sokkal többet hozzáadhat a hangulathoz, mint egy új dekoráció.

7. Legyen esti rutinunk!

Egy tea, pár perc olvasás vagy öt perc telefon nélküli üldögélés segíthet abban, hogy az erkély valóban a kikapcsolódás helye legyen.

8. Használjuk ki a függőleges teret!

Kis balkonon különösen jól működnek a falra szerelhető kaspók, polcok vagy lelógó növények, mert nem foglalnak el sok helyet.