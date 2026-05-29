Pár négyzetméter, ami megváltoztathatja az estéinket

Sokáig az erkély az a hely volt, ahova ki lehet teregetni vagy lerakni a lakásban már nem elférő lomokat. Mára viszont megtanultuk értékelni: ez lett a reggeli kávé helye, az esti lelassulás sarka vagy az a pár négyzetméter, ahol egy kis zöld sarkot tud teremteni az is, akinek nincs kertje. Egyre többen kutatnak egyszerű balkonötletek után, hogy az erkélyből menedéket, nyugodtabb zöld sarkot alakítsanak ki a városi zaj és a folyamatos képernyőidő közepén. Tíz tippünk nekünk is van ehhez.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 29. 5:25
Forrás: pexels.com
Balkonötletek

Ha még nem laktuk be az erkélyünket, pár apró lépéssel elkezdhetjük.

1. Kerüljön ki egy kényelmes ülőhely!
Nem kell teljes kerti bútor. Egy kisebb szék vagy raklapból készült pad, de akár pár vastagabb ülőpárna is elég lehet ahhoz, hogy valóban használni kezdjük a teret.

2. Használjunk meleg fényeket!
A fényfüzérek, elemes lámpák vagy kisebb mécsesek sokkal otthonosabbá teszik az esti balkonhangulatot. A meleg fények ráadásul nyugtatóbb hatásúak is lehetnek, mint az erős hideg világítás.

3. Vigyünk ki textileket!
Egy puha pléd, párna vagy kültéri szőnyeg azonnal „mini nappali” érzést adhat még egy apró erkélynek is.

4. Nem kell dzsungel — egyetlen növény is számít
Sokan azért nem kezdenek balkonozni, mert úgy érzik, túl kevés a helyük. Pedig akár csak egy balkonláda vagy egyetlen nagyobb növény is sokat változtathat a tér hangulatán. Nevelhetünk például mikrozöldeket itt. Retek, borsó, brokkoli vagy napraforgó — néhány nap alatt látványosan növekednek, ezért gyors sikerélményt adnak. Ráadásul ezek az apró hajtások sok esetben koncentráltabban tartalmazhatnak vitaminokat és antioxidánsokat, mint a teljesen kifejlett növények. Gyorsan nőnek, látványosan változnak, ezért folyamatos sikerélményt adnak. Elég reggel meglocsolni őket, figyelni az első leveleket vagy levágni egy marék friss hajtást a vacsorához és máris nyugodtabbak vagyunk.

5. Hagyjunk helyet a semmittevésnek!
Nem kell minden sarkot telepakolni. A nyugodtabb terek sokszor attól működnek jól, hogy marad bennük egy kis levegő és vizuális nyugalom.

6. Figyeljünk a hangokra!
Egy kis szélcsengő, a madarak odaszoktatása vagy egyszerűen az esti csend sokkal többet hozzáadhat a hangulathoz, mint egy új dekoráció.

7. Legyen esti rutinunk!
Egy tea, pár perc olvasás vagy öt perc telefon nélküli üldögélés segíthet abban, hogy az erkély valóban a kikapcsolódás helye legyen.

8. Használjuk ki a függőleges teret!
Kis balkonon különösen jól működnek a falra szerelhető kaspók, polcok vagy lelógó növények, mert nem foglalnak el sok helyet.

9. Gondoljunk az árnyékolásra!
A nyári balkon akkor lesz igazán használható, ha nem forrósodik fel teljesen délutánra. Egy kisebb napernyő, bambuszroló, kültéri függöny vagy árnyékolóvitorla ráadásul hangulatosabbá is teheti a teret. A puhább, szűrt fény sokkal kellemesebb hangulatot teremt, miközben a növényeket is védi az erős napsütéstől. Kis erkélyeken különösen jól működnek a könnyű textilmegoldások, mert otthonosabb, kuckósabb érzést teremthetnek anélkül, hogy túlzsúfolttá válna az erkélyünk. 

10. Ne akarjunk tökéletesek lenni!
A legjobb balkonok általában nem olyanok, mint egy katalóguskép. Inkább olyan helyek, ahol jó egy kicsit csendben lenni, mély levegőt venni és kiszakadni a mindennapokból. A lényeg, hogy a balkon egyfajta saját kis oázis legyen az örökös pörgésben. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
