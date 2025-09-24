Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

dopamin dekorációautószínstílusélményagydopaminminimalizmusruha

Dopamin dekor: színes lakberendezési stílus, ami hatással van a hangulatunkra

Képzeljünk el egy olyan szobát, ahova belépve azonnal jó kedvünk lesz! A dopamin dekor pontosan ezt ígéri: színek, minták, játékosság, nosztalgia és egy nagy adag jóérzés jellemzi. A szürke minimalizmust felváltó új stílus a vidámságot szeretné visszahozni otthonainkba. De vajon tényleg lehet boldogságot berendezni? Tárgyainkkal befolyásolhatjuk az agyműködésünket? Nézzük meg, mit mond erről a pszichológia!

Bogos Zsuzsanna
2025. 09. 24. 12:35
Forrás: purexpert.fr
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hihetetlennek hangzik, de a minket körülvevő tárgyaknak nagy hatása van agyunk kémiai folyamataira, s ezáltal hangulatunkra. Gondoljunk csak bele: egy kedvenc ruhadarab magabiztossá tesz, egy régi családi tárgy nosztalgiát kelt, egy gyerekrajz pedig puszta látványával örömet okoz. Már csak ezért sem mindegy, milyen a környezetünk. 

A most divatba jövő dopamin dekoráció éppen erre játszik rá, úgy díszít, hogy örömérzetet keltsen. Éles váltás ez az utóbbi évtized fekete-fehér-szürke dominanciája után. 

Hiszen akár a divatos lakásbelsőket, akár a ruhákat, akár az autókat nézzük, ezek a színek voltak többségben eddig, felüdülést legfeljebb egy kis bézs jelentett. Különösen feltűnő volt az elszürkülés a ’90-es évek neon színei vagy a ’80-as évek tarkasága után. Persze, ez a fajta minimalizmus a minket körülvevő nagy információs és vizuális zajban pihentető tud lenni a maga letisztultságával. Ugyanakkor az ingerszegénység egy idő után unalmas, sőt, lehangoló. Talán éppen emiatt mostanában új trend kezd kibontakozni. 

Dopamin dekor stílusban berendezett vidám nappali, színes faliképekkel és élénk kanapéval (fotó: decorilla.com)

Mi történik az agyban, amikor valami szép?

Semir Zeki és Tomohiro Ishizu neurobiológusok kutatásai szerint amikor valami esztétikailag szépet látunk, 

ugyanaz a terület aktiválódik agyunkban, mint szerelem esetén: a jutalmazási központ.

Ez az örömérzet valójában nem kizárólag a dopamin műve. 

Egy összetett „boldogságkoktélról” van szó, amelyben a hangulatszabályozó szerotonin, a kötődéshez kapcsolódó oxitocin, az izgalmat fokozó noradrenalin és a jóllétért felelős endorfinok is szerepet kapnak. 

Több tanulmány arra is rámutatott, az esztétikus, élénk környezet más érzékszervi élményeket is felerősíthet: a színek, fények vagy textúrák befolyásolják, hogyan érzékelünk például ízeket vagy illatokat. Előfordulhat, hogy ugyanaz a bor egy színes, pozitív érzést keltő térben valóban jobban ízlik. Az agyunk érzékszervei ugyanis nem elszigetelten működnek: amit látunk, az hatással lehet arra is, amit érzünk, ízlelünk vagy tapintunk. A dopamin dekoráció esztétikája arról szól, hogy a választott színek és minták, valamint a tárgyak segítségével olyan módon stimuláljuk  az agyat, hogy a „jó közérzetet” biztosító hormontermelést ösztönözzük.

Szürkéből színesbe

Az elmúlt évtizedben semleges színek vettek körül minket. A bútorok, a kiegészítők, de még a hétköznapi tárgyaink és az új ruhák többsége is fekete, fehér, esetleg szürke színű volt. Megismertük a szürke ötven árnyalatát, a palaszürke, a szénszürke, a galambszürke, a hamuszürke, a gránitszürke színeket. Ahogyan az életmódunk egyre hektikusabbá vált, nyugodtabb környezetre vágytunk. A szürke – mivel visszafogott, minimalista és semleges – ezt a menedéket nyújtotta szakértők szerint. Nem követel magának figyelmet, így egy mozgalmas nap után segít a kikapcsolódásban. Illik a fához, a fémhez, biztonságos választás lakberendezési szempontból. 

minimalista stílusban berendezett szürke nappali, színek nélkül
minimalista stílusban berendezett szürke nappali, színek nélkül (fotó: unsplash.com)

A világjárvány idején azonban több időt töltöttünk otthon, és ez megváltoztatta azt, amit sokan elvárnak lakóterüktől: melegséget, egyéniséget, kényelmet szerettünk volna, amihez a hűvös, semleges színek nem elegendők. Megjelentek ezért a földszínek és a melegebb semleges színek (bézs, krém, terrakotta), valamint a természetes anyagok, mint a fa és a szőtt szövetek. Ezek az árnyalatok jól fotózhatók, elegáns hatásúak, így hamar elterjedtek a közösségi médiában: az influencerek örömmel használták azt a stílust, amelyben a falaktól kezdve a dekorációs tárgyakig minden visszafogott színpalettát követett. Szép lassan azonban a bézs már csak háttér lett, melyet egyre kontrasztosabb, hangsúlyosabb színekkel egészítettek ki. A színek eltűnése és a minimalizmus után eljött tehát a másik véglet: több szín, nagy minták, élénkség, játékos elemek, vintage és modern tárgyak egyvelege, vagyis minden, ami stimulálja a dopamintermelést és ezáltal érzelmi élményt nyújt. 

Miért keresünk most dopamint a ruháinkban is?

Amitől beindul a dopamintermelés: élénk színű táskák és cipők (fotó: goodordering.com)

Nemcsak a környezetünk, a ruháink is hatnak ránk – méghozzá jobban, mint hinnénk. Egy jól megválasztott szett nemcsak az önbizalmat dobja meg, hanem akár a figyelmet, a hormonokat, szokásainkat is befolyásolhatja. Az orvosi köpeny viselése például nem csupán szerepbe helyez, mérhetően javítja a koncentrációt is egy kutatás szerint. Azt is tudjuk, hogy ruhánk a hormonháztartást is alakíthatja: egy kísérletben az öltönyt viselők dominánsabban viselkedtek, és ezzel együtt nőtt a tesztoszteronszintjük is. Meglepő, de az egyes ruhadarabok még azt is formálhatják, milyen ételeket választunk

Dr. Dawnn Karen divatpszichológus a színek lélektani hatásait kutatja: tapasztalatai szerint a sárga ruhadarabok viselése pozitív hatással lehet a depresszióval küzdőkre. 

A lista még hosszan folytatható, egyre több vizsgálat mutatja azt, amit viselünk, az nemcsak kifelé kommunikál, hanem befelé is hat: az érzéseinkre, gondolkodásunkra, sőt, akár biológiai működésünkre is. Meggyőző tudományos alapja van tehát annak, hogy miért van szükségünk színekre, játékosságra. (Ezért vannak olyanok, akikre az ősz sok színe is ösztönzőleg hat, róluk itt írtunk bővebben.)  

A legújabb TikTok trendeket és divatújságokat nézve azt láthatjuk, a dopaminkeresés az öltözködésben is helyet kap. 

Lehet tehát, hogy a közeljövőben visszatérnek a feltűnő mintás, élénk színű ruhák, a Miami Vice hangulatú feliratok és újra lesz más színű autó is, mint a fekete vagy a fehér. Hiszen a boldogság, úgy tűnik, mégsem ment ki a divatból.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu