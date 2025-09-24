Dopamin dekor: színes lakberendezési stílus, ami hatással van a hangulatunkra

Szürkéből színesbe

Az elmúlt évtizedben semleges színek vettek körül minket. A bútorok, a kiegészítők, de még a hétköznapi tárgyaink és az új ruhák többsége is fekete, fehér, esetleg szürke színű volt. Megismertük a szürke ötven árnyalatát, a palaszürke, a szénszürke, a galambszürke, a hamuszürke, a gránitszürke színeket. Ahogyan az életmódunk egyre hektikusabbá vált, nyugodtabb környezetre vágytunk. A szürke – mivel visszafogott, minimalista és semleges – ezt a menedéket nyújtotta szakértők szerint. Nem követel magának figyelmet, így egy mozgalmas nap után segít a kikapcsolódásban. Illik a fához, a fémhez, biztonságos választás lakberendezési szempontból.

minimalista stílusban berendezett szürke nappali, színek nélkül (fotó: unsplash.com)

A világjárvány idején azonban több időt töltöttünk otthon, és ez megváltoztatta azt, amit sokan elvárnak lakóterüktől: melegséget, egyéniséget, kényelmet szerettünk volna, amihez a hűvös, semleges színek nem elegendők. Megjelentek ezért a földszínek és a melegebb semleges színek (bézs, krém, terrakotta), valamint a természetes anyagok, mint a fa és a szőtt szövetek. Ezek az árnyalatok jól fotózhatók, elegáns hatásúak, így hamar elterjedtek a közösségi médiában: az influencerek örömmel használták azt a stílust, amelyben a falaktól kezdve a dekorációs tárgyakig minden visszafogott színpalettát követett. Szép lassan azonban a bézs már csak háttér lett, melyet egyre kontrasztosabb, hangsúlyosabb színekkel egészítettek ki. A színek eltűnése és a minimalizmus után eljött tehát a másik véglet: több szín, nagy minták, élénkség, játékos elemek, vintage és modern tárgyak egyvelege, vagyis minden, ami stimulálja a dopamintermelést és ezáltal érzelmi élményt nyújt.

Miért keresünk most dopamint a ruháinkban is?

Amitől beindul a dopamintermelés: élénk színű táskák és cipők (fotó: goodordering.com)

Nemcsak a környezetünk, a ruháink is hatnak ránk – méghozzá jobban, mint hinnénk. Egy jól megválasztott szett nemcsak az önbizalmat dobja meg, hanem akár a figyelmet, a hormonokat, szokásainkat is befolyásolhatja. Az orvosi köpeny viselése például nem csupán szerepbe helyez, mérhetően javítja a koncentrációt is egy kutatás szerint. Azt is tudjuk, hogy ruhánk a hormonháztartást is alakíthatja: egy kísérletben az öltönyt viselők dominánsabban viselkedtek, és ezzel együtt nőtt a tesztoszteronszintjük is. Meglepő, de az egyes ruhadarabok még azt is formálhatják, milyen ételeket választunk.

Dr. Dawnn Karen divatpszichológus a színek lélektani hatásait kutatja: tapasztalatai szerint a sárga ruhadarabok viselése pozitív hatással lehet a depresszióval küzdőkre.

A lista még hosszan folytatható, egyre több vizsgálat mutatja azt, amit viselünk, az nemcsak kifelé kommunikál, hanem befelé is hat: az érzéseinkre, gondolkodásunkra, sőt, akár biológiai működésünkre is. Meggyőző tudományos alapja van tehát annak, hogy miért van szükségünk színekre, játékosságra. (Ezért vannak olyanok, akikre az ősz sok színe is ösztönzőleg hat, róluk itt írtunk bővebben.)

A legújabb TikTok trendeket és divatújságokat nézve azt láthatjuk, a dopaminkeresés az öltözködésben is helyet kap.

Lehet tehát, hogy a közeljövőben visszatérnek a feltűnő mintás, élénk színű ruhák, a Miami Vice hangulatú feliratok és újra lesz más színű autó is, mint a fekete vagy a fehér. Hiszen a boldogság, úgy tűnik, mégsem ment ki a divatból.