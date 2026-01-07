Már olyan komoly a hóhelyzet, hogy harckocsik indultak Miskolcra + videó

– Magyarországon a hóhelyzet olyan mértéket öltött, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt és a Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve szükség lehet a honvédség bevetésére is. Ennek érdekében a Leopardjaink elindulnak most Miskolc környékére, hiszen az éjszaka folyamán oda várjuk a legnagyobb havat – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Nemcsak Leopard harckocsik, hanem BTR–80-as harcjárművek is részt vesznek az extrém időjárás elleni védekezésben (Forrás: Honvédelem.hu)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására, amelynek a honvédség is a tagja.

A honvédelmi miniszter este feltöltött videójában arról számolt be, két Leopard 2A4-est indítottak el Miskolcra, hogy ha szükséges, a lehető leghamarabb eljusson arra a pontra, ahol igénybe vehetik. – Ezek az egyik legnagyobb, legnehezebb eszközeink, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a bajba jutott járműveket elmozdítsák – hangsúlyozta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábban Tatán már bejelentette, a rendkívüli havazás miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy a lehetséges gócpontokhoz közelebb kerüljenek, és szükség esetén rövid időn belül beavatkozhassanak. A Leopardokon felül

küldenek még két Wisent műszaki-vontató járművet Veszprémbe, Kaposvárról pedig két-két BTR–80 típusú harcjárművet Pécsre és Medinára.

A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak.