vádMarta Kosbotránytitkosszolgálat

Botrány Brüsszelben: titkosszolgálati ügyek hálójában az ukránbarát bővítési biztos

Újra előkerültek azok a vádak, amelyek szerint Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa az 1980-as években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal – számolt be róla a Politico. A kapcsolatokat korábban a biztos tagadta, most azonban egy európai parlamenti képviselő új bizonyítékokra hivatkozva vizsgálatot követel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:17
Marta Kos EU-s bővítési biztos interjú közben (Fotó: AFP) Fotó: AFP
Újra napirendre került Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosának múltja, miután egy európai parlamenti képviselő új bizonyítékokra hivatkozva azt állította: a politikus az 1980-as években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal – írja a Politico.

Marta Kos EU-s bővítési biztos interjú közben
Marta Kos EU-s bővítési biztos interjú közben Fotó: AFP

A portál szerint a vádak már Kos 2024-es európai parlamenti meghallgatásán is felmerültek, amelyeken a biztos határozottan visszautasította azokat. Most azonban Romana Tomc szlovén EP-képviselő, az Európai Néppárt alelnöke ismét elővette az ügyet.

Tomc azt közölte: levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben új bizonyítékokra hivatkozva vizsgálatot sürgetett. A Politicónak nyilatkozva azt mondta, hogy Kos korábban nem mondott igazat a kérdésben.

Kos nem volt őszinte, amikor azt állította, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal… Tennünk kell valamit ezekkel az információkkal

 – fogalmazott a politikus.

A Politico beszámolója szerint az Európai Néppárt szóvivője közölte: a frakció figyelemmel kíséri az ügyet, és alaposan ki fogja vizsgálni az új állításokat.

A biztos egyelőre nem reagált a portál megkereséseire. Egy bizottsági tisztviselő ugyanakkor azt közölte, hogy Kos kinevezése előtt „átfogó és alapos átvilágításon” esett át, és az Európai Parlament ugyanazzal az eljárással hagyta jóvá kinevezését, mint a többi biztosét.

A Politico szerint Kos hétfőn az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt jelenik meg, ahol az uniós bővítési politikáról lesz szó, és várhatóan a vádakkal kapcsolatban is kérdéseket kap majd.

A portál arról is beszámolt, hogy Romana Tomc Strasbourgban bemutatta Igor Omerza szlovén szerző könyvét, amely dokumentumokkal igyekszik alátámasztani a jugoszláv titkosszolgálattal való állítólagos együttműködést.

Kos a 2024-es parlamenti meghallgatásán azonban határozottan tagadta a vádakat. „Soha nem voltam a jugoszláv titkosszolgálat munkatársa vagy informátora” – mondta akkor, a felvetéseket hazugságnak és dezinformációnak nevezve.

Borítókép: Marta Kos EU-s bővítési biztos interjú közben (Fotó: AFP)

