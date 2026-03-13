Botrány Brüsszelben: titkosszolgálati ügyek hálójában az ukránbarát bővítési biztos

A Politico beszámolója szerint az Európai Néppárt szóvivője közölte: a frakció figyelemmel kíséri az ügyet, és alaposan ki fogja vizsgálni az új állításokat.

A biztos egyelőre nem reagált a portál megkereséseire. Egy bizottsági tisztviselő ugyanakkor azt közölte, hogy Kos kinevezése előtt „átfogó és alapos átvilágításon” esett át, és az Európai Parlament ugyanazzal az eljárással hagyta jóvá kinevezését, mint a többi biztosét.

A Politico szerint Kos hétfőn az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt jelenik meg, ahol az uniós bővítési politikáról lesz szó, és várhatóan a vádakkal kapcsolatban is kérdéseket kap majd.

A portál arról is beszámolt, hogy Romana Tomc Strasbourgban bemutatta Igor Omerza szlovén szerző könyvét, amely dokumentumokkal igyekszik alátámasztani a jugoszláv titkosszolgálattal való állítólagos együttműködést.

Kos a 2024-es parlamenti meghallgatásán azonban határozottan tagadta a vádakat. „Soha nem voltam a jugoszláv titkosszolgálat munkatársa vagy informátora” – mondta akkor, a felvetéseket hazugságnak és dezinformációnak nevezve.